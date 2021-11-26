Kanada, yeni Kovid-19 varyantı nedeniyle 7 ülkeye seyahat yasağı getirdi

Kanada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni varyantının tespit edildiği 7 Afrika ülkesine seyahat yasağı uygulayacağını duyurdu.

Kanada Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Botsvana, Zimbabve, Lesoto, Namibya ve Esvatini'ye seyahat yasağı uygulanacağı bildirildi.

Bu ülkelerden transit de dahil yolcu kabul edilmeyeceği kaydedilen açıklamada, yakın zamanda bölgeyi ziyaret edenlere karantina uygulanacağı ve Kovid-19 testi yaptırmalarının zorunlu olduğu belirtildi.

Öte yandan Halk Sağlığı Ajansı Başkanı Dr. Theresa Tam, yaptığı açıklamada "Şu anda bu varyant hakkında çok az şey biliyoruz. Tespit edilen mutasyonlar daha fazla bulaşıcılık potansiyeli gösteriyor. Kanada'da vakaların ortaya çıkmasına şaşırmayacağız." ifadesini kullandı.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Seyit Aydoğan - Son Dakika Haberleri

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