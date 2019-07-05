Kanada'ya gitme hayali pahalıya patladı

Sivas'ta yaşayan Bayram Kartal, sosyal medyada gördüğü Kanada da çalıştırılmak üzere işçi arandığı ilanına inanarak dolandırıcılarının tuzağına düştü, dolandırıcılar tarafından 17 bin TL dolandırıldı.

SİVAS - Sivas'ta yaşayan Bayram Kartal, sosyal medyada gördüğü Kanada da çalıştırılmak üzere işçi arandığı ilanına inanarak dolandırıcılarının tuzağına düştü, dolandırıcılar tarafından 17 bin TL dolandırıldı.

İddiaya göre, Bayram Kartal isimli vatandaş sosyal medyada gördüğü ilana inanması üzerine dolandırıcıların ağına düştü. Kartal, sosyal medyada gezindiği esnada Kanada'da çalıştırılmak üzere işçi arandığı ilanını gördü. Kartal, bu ilana başvuruda bulanarak verilen formda gerekli bilgileri doldurdu. İletişim bilgilerinin dolandırıcıların eline geçmesi üzerine dolandırıcılar Kartal ile iletişime geçti. Dolandırıcılar, Kartal'a vize masrafları, pasaport işlemleri, oturma izni ve uçak biletinin alınması için paraya ihtiyaç olduğunu söyledi. Kartal, dolandırıcıların istediği 17 Bin TL parayı dolandırıcıların banka hesabına yatırdı. Dolandırıcıların istediği parayı yatırdıktan sonra ise dolandırıcılara ulaşamadı. Dolandırıcıların telefonlarını açmaması üzerine ise dolandırıldığını anlayarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bayram Kartal, sosyal medyada gördüğü ilana inandığını ve masraflar için şahıslara 17 Bin TL parayı bankadan yatırdığını söyledi. Kartal, "Yurt dışı ilanlarına inandım. Pasaport işlemleri, vize işlemleri, uçak bileti işlemleri ve benzeri yalanlara inandım. Toplamda 17 Bin TL param gitti. Şuan da ben adamlardan şikayetçiyim. Parayı bankadan hesaplarına yatırdım. Şuan da şahıslara polis ekipleri ulaştı olaya müdahale ediyorlar. İlanı Sosyal medyada yayınlamışlardı. İlanı Kanada iş ilanı olarak yayınlamışlardı. Bende inandım imzaladım ve sonuçta oturum masrafları gibi masrafları bahane ederek 17 Bin TL param cebimden çıktı" dedi.

Kartal'ın parayı yatırdığı bankanın önüne gelen polis ekipleri ise gerekli işlemlerin yapılması ve ifadesi alınmak üzere Kartal'ı polis merkezine götürdü.

Kaynak: İHA