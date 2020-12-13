Son dakika haber... Kanada'ya Covid-19 aşılarının ilk dozlarının bu gece ulaşması bekleniyor

Son dakika gündem haberine göre Kanada'nın Ulusal Operasyon Merkezi Halk Sağlığı Ajansı Lojistik Sorumlusu Tümgeneral Dany Fortin yaptığı açıklamada, Pfizer-BioNTech tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen ilk 30 bin dozluk aşı sevkiyatının bu gece Kanada'ya ulaşmasının beklendiğini aktardı.

Kanada'nın Ulusal Operasyon Merkezi Halk Sağlığı Ajansı Lojistik Sorumlusu Tümgeneral Dany Fortin yaptığı açıklamada, Pfizer-BioNTech tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen ilk 30 bin dozluk aşı sevkiyatının bu gece Kanada'ya ulaşmasının beklendiğini aktardı.

Korona virüs salgınına karşı birçok ülkede aşılama başlıyor. Kanada'nın Ulusal Operasyon Merkezi Halk Sağlığı Ajansı Lojistik Sorumlusu Tümgeneral Dany Fortin yaptığı açıklamada, Pfizer-BioNTech tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen ilk 30 bin dozluk aşı sevkiyatının bu gece Kanada'ya ulaşmasının beklendiğini aktardı. Fortin, eyaletlerin yaklaşık 30 bin dozluk ilk parti Covid-19 aşılarını almaya ve dağıtmaya hazır olduklarını belirterek, ilk dozların uçaklarla bu gece ulaşacağını, kalan dozların bir kısmının yarın uçaklarla gelmeye devam edeceğini ve diğer kısmının da kamyonlarla sınırı geçmesini beklediklerini açıkladı.

Kanada'da önümüzdeki bir iki gün içinde 30 bin dozun dağıtıma hazır olması beklenirken, ilerleyen günlerde eyaletlerin aşılamaya başlaması planlanıyor. Pfizer üretimi aşıların sıcaklığa duyarlı olması sebebiyle -80 ile -60 arasındaki sıcaklıklarda muhafaza edilmesi ve stabil kalmasını sağlamak için fabrikadan alınan dozlar direkt olarak Kanada'daki 14 kullanım noktasına gönderilecek. Bu alanların birçoğu aşının depolama gereksinimlerini karşılayabilecek dondurucuların bulunduğu büyük şehir merkezlerindeki hastaneler olduğu belirtildi.

İlerleyen süreçte aşı gönderimi kabul edebilecek teslimat yerlerinin artmasını beklediklerini aktaran Fortin, böylelikle pek çok bölgeye dozları ulaştırmayı umduklarını belirtti.

MODERNA'NIN GELİŞTİRDİĞİ AŞI YAKINDA ONAYLANABİLİR

Fortin, Kanada'nın Moderna tarafından geliştirilen aşıyı ise "makul bir süre içinde" onaylamasını beklediğini, ülkenin bu aşıyı hafta sonuna kadar kabul etmeye hazır olacağını aktardı. Health Canada'nın kıdemli tıbbi danışmanı Supriya Sharma ise, Moderna aşısının incelemesinin devam ettiğini ve bu hafta sonu aşı hakkında önemli verilerin açıklanmasının beklendiğini ifade etti.

Ulaştırılan ilk dozlar, sağlık çalışanları ve huzurevi sakinleri de dahil olmak üzere öncelikli nüfus grubundaki kişilere uygulanacak. Başbakan Justin Trudeau 7 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Pfizer-BioNTech şirketinden 249 binlik dozun yıl sonuna kadar Kanada'ya ulaşacağını duyurmuştu.

Çeşitli aşı üreticilerinden ise Mart 2021'in sonuna kadar toplamda 6 milyon doz aşının Kanada'ya ulaşması bekleniyor.

Kanada'da toplam vaka sayısı 458 bin 523'e, toplam can kaybı ise 13 bin 399'a ulaştı.

(Ceren Yanar Polat/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı