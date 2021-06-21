Kanada ülkeye girişlerde iki doz aşı olanlar için karantinayı kaldırıyor
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Kanada ülkeye girişlerde iki doz aşı olanlar için karantinayı kaldırıyor

Kanada ülkeye girişlerde iki doz aşı olanlar için karantinayı kaldırıyor
Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan - Haberler | Güncel

Kanada'ya girişlerde uygulanan 3 günlük otel karantinası ile 14 günlük ev karantinası uygulamasının 5 Temmuz'dan itibaren kaldırılacağını açıklandı.

Kanada'ya girişlerde uygulanan 3 günlük otel karantinası ile 14 günlük ev karantinası uygulamasının 5 Temmuz'dan itibaren kaldırılacağını açıklandı.

Kanada Halk Sağılığı Ajansının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, uygulamanın 5 Temmuz 2021 günü yerel saatle 23.59'dan itibaren başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, uygulamanın Kanada makamlarınca kullanımı onaylanmış Kovid-19 aşılarından herhangi birinden iki dozunu da yaptırmış olanları kapsadığına dikkat çekildi.

Bu kişilerin 3 günlük otel karantinası ile sonrasındaki 14 günlük ev karantinası uygulamasından muaf olacakları belirtilen açıklamada, resmi olarak işlem görecek aşıların Pfizer-BionTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Kanada'ya gelecek kişilerin bu aşıları herhangi bir ülkede olabilecekleri belirtilirken, sadece aşı olunduğunu destekleyen belgelerin İngilizce, Fransızca veya bu dillere çevrilmiş onaylı tercümesinin gösterilmesi gerektiği bildirildi.

Sınır kısıtlamalarının, tam aşılanmamış kişiler için uygulanmaya devam edeceğine işaret edilen açıklamada, şunlara dikkat çekildi:

"Tam aşılı yolcular ayrıca asemptomatik olmalı, aşı belgelerinin bir kağıt veya dijital kopyasına sahip olmalı ve Kanada'ya gelmeden önce ArriveCAN uygulaması aracılığıyla Kovid-19 ile ilgili bilgileri elektronik olarak sağlamalıdır. Bu kişiler uygun bir karantina planı ibraz etmeleri ve sınırda karantinadan muaf olmak için gerekli şartların tamamını taşımadıklarının tespit edilmesi halinde karantinaya hazırlıklı olmaları gerekmektedir. Bu kişilerin halka açık yerlerde maske takmak gibi halk sağlığı önlemlerini almaları, aşılarının ve test sonuçlarının bir kopyasını ve yakın temaslıların listesini 14 gün boyunca saklamaları istenecektir."

Öte yandan, Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Bill Blair çevrimiçi düzenlediği basın toplantısında, ABD-Kanada arasındaki sınır kısıtlamalarının 21 Temmuz'a kadar devam edeceğini söyledi.

Bakan Blair, son açıklanan kararlara atıfta bulunarak, halktan zorunlu ve gerekli olmayan seyahatlerini kısıtlamalarını istedi.

Blair, ABD-Kanada sınır kısıtlamalarının ne zaman kaldırılacağına dair bir tarih vermedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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