Kanada UCM'nin Filistin kararından memnun olmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kanada UCM'nin Filistin kararından memnun olmadı

07.02.2021 21:23 | Son Güncelleme: 07.02.2021 21:26
Kanada UCM'nin Filistin kararından memnun olmadı

Kanada, İsrail'in, Filistin topraklarında işlediği suçları soruşturmak için yetkili olduğuna karar veren Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile aynı görüşte olmadığını belirtti.

Kanada, İsrail'in, Filistin topraklarında işlediği suçları soruşturmak için yetkili olduğuna karar veren Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile aynı görüşte olmadığını belirtti.

Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) işgal altındaki Filistin topraklarında yargı yetkisi bulunduğuna hükmetmesi ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Ülkesinin UCM'yi ve kurallara dayalı uluslararası düzenin temel direği olarak yaptığı önemli işi güçlü bir şekilde desteklediğini belirten Garneau, İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözüm bulunmasına bağlı olduklarını savundu.

Garneau şunları kaydetti:

"İsrail ile barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayan bir Filistin devletinin kurulması da dahil olmak üzere Orta Doğu'da kapsamlı, adil ve kalıcı bir barış hedefini desteklemeye devam ediyoruz. Bir Filistin devletinin kurulması ancak taraflar arasında doğrudan müzakere yoluyla sağlanabilir. Bu tür müzakereler başarılı olana kadar, Kanada'nın uzun süredir devam eden pozisyonu, bir Filistin devletini ve bu nedenle Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü de dahil olmak üzere uluslararası anlaşmalara katılımını tanımadığı yönündedir. Kanada, bu tutumunu çeşitli vesilelerle Mahkeme'ye bildirmiştir."

UCM, İsrail'in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturmada, mahkemenin söz konusu suçları soruşturmak için yetkili olduğuna 5 Şubat'ta karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Hadise Sezen Aksu Selami Şahin Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Deniz Türüç Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Bursa Derbi Kadıköy Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kanada UCM'nin Filistin kararından memnun olmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 21:32:17. #1.15#
title