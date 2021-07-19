Kanada tamamen aşılı olan ABD'lilere 9 Ağustos'tan itibaren sınırlarını açıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kanada tamamen aşılı olan ABD'lilere 9 Ağustos'tan itibaren sınırlarını açıyor

Kanada tamamen aşılı olan ABD'lilere 9 Ağustos'tan itibaren sınırlarını açıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kanada, Covid-19'a karşı tamamen aşılı olan Kanada'da oturum sahibi ABD'lilere 9 Ağustos'tan itibaren sınırların açılacağını bildirdi.

Kanada, Covid-19'a karşı tamamen aşılı olan Kanada'da oturum sahibi ABD'lilere 9 Ağustos'tan itibaren sınırların açılacağını bildirdi.

ABD-Kanada kara ve hava sınırı, korona virüs pandemisi nedeniyle Mart 2020'nin ortasından bu yana zorunlu olmayan seyahatler için kapatılmıştı. Kanada hükümeti, Covid-19'a karşı iki doz aşı yaptıran Kanada'da oturum sahibi ABD'lilere 9 Ağustos'tan itibaren zorunlu olmayan seyahatler için de sınırların açılacağını bildirdi.

Turizm sektöründen gelen baskılara rağmen seyahat kısıtlamalarını hafifletmeyen Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve yönetimi, Covid-19'un yayılmasını önlemek için ve vaka sayılarındaki düşüşü korumak için dünyanın en uzun kara sınırı olan ABD-Kanada sınırının kapalı kalması konusunda ısrarcıydı. Kanada'nın Temmuz 2021 başından itibaren tam aşılı Kanada vatandaşları ve yurt dışından dönen Kanada'da daimi oturum sahipleri için karantina kurallarını gevşetmeye başlamasının ardından ABD sınırının açılması gündeme gelmişti.

Kanada Sağlık Bakanı Patty Hajdu, ABD-Kanada sınırının açılmasıyla ilgili bir dizi yeni düzenlemenin yürürlüğe gireceğini aktardı. Hajdu, ABD vatandaşlarının ve ABD'de oturma iznine sahip olanların sınırdan geçebilmeleri için en az 14 gün öncesinden Kanada makamları tarafından onaylanmış Covid-19 aşısının her iki dozunu da yaptırmış olması gerektiğini ve sınırdan geçmeden Covid-19 testine tabi tutulacağını aktardı.

Kanada'nın 7 Eylül'den itibaren tamamen aşılı tüm yabancı yolculara sınırlarını açması bekleniyor. - OTTAWA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakan Koca'dan bayram mesajı: Bulaşın kolaylaştığı ortamlara bağlı olarak vaka sayısı artıyor
Bakan Koca'dan bayram mesajı: Bulaşın kolaylaştığı ortamlara bağlı olarak vaka sayısı artıyor
3 doz aşı yaptıran Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu koronavirüse yakalandı
3 doz aşı yaptıran Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Türkiye'de 18 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 7 bin 680 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 7 bin 680 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Serra Arıtürk
Spor Arda Turan Burak Elmas Fatih Terim Mehmet Topal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kanada tamamen aşılı olan ABD'lilere 9 Ağustos'tan itibaren sınırlarını açıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 00:09:05. #1.14#

title