Kanada: Suriye'deki kriz dünyada yaşananlar arasında en kötülerinden biri

Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Karina Gould, Suriye'de yaşanan insanlık krizinin, bugüne dek dünyada yaşananlar arasında en kötülerden biri olduğunu kaydetti.

Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Karina Gould, Suriye'de yaşanan insanlık krizinin, bugüne dek dünyada yaşananlar arasında en kötülerden biri olduğunu kaydetti.

Garneau ve Gould, 2011'de Suriye'de başlayan barışçıl protestoların ardından rejimin başlattığı savaşın 10. yılı nedeniyle ortak bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Suriye halkının 10 yıl önce değişim ve çocuklarına daha iyi bir gelecek talep etmek için barışçıl bir şekilde ayağa kalktığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bu insanların cesaretleri acımasızca bastırıldı ve takip eden on yıl içinde Suriyeliler defalarca insan hakları ihlallerine, savaş suçlarına ve insanlığa karşı suçlara maruz kaldı. Esad rejimi işkence, faili meçhuller, yargısız infazlar ve kimyasal silah kullanımıyla uğraştı. Rejim, destekçileri ve özellikle Rusya, hastaneler ve okullar da dahil olmak üzere sivil hedeflere kasıtlı olarak saldırdı." ifadeleri kullanıldı.

İç savaş nedeniyle Suriye'deki nüfusun yarısından fazlasının yerinden edildiği kaydedilen açıklamada, ülke içinde 13 milyondan fazla insanın acil yardıma ihtiyacı olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası suçların sorumluluğu kritiktir. Bu nedenle Kanada, Hollanda ile birlikte Suriye'yi ağır insan hakları ihlallerinden ve özellikle işkenceden sorumlu tutmak için daha fazla adım atacaktır. Kanada ve Hollanda, Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşme kapsamında Suriye'deki insan hakları ihlallerini ele almak için Suriye ile resmi olarak müzakereler yapılmasını talep etti. Çatışma, dünyanın en kötü insani krizlerinden birine neden oldu. Buna cevaben 2011'den beri Kanada, insani yardım, kalkınma, güvenlik ve Suriye'deki savunmasız nüfuslara istikrar yardımı için 800 milyon dolardan fazla fon sağladı."

Kanada'nın bugüne dek 73 binden fazla Suriyeli mülteciye oturum izni verdiği hatırlatılan açıklamada, "Bugün onları bir kez daha sıcak bir şekilde kucaklıyor ve ülkemizi daha iyi hale getirdikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan