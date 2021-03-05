Kanada, Suriye'deki insan hakları ihlalleri için BM'den müzakere talebinde bulundu

Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau, Suriye'de 10 yıldır yaşanan insan hakları ihlallerinin araştırılması için Birleşmiş Milletlerden (BM) müzakere talebinde bulunduklarını bildirdi.

Garneau, yaptığı yazılı açıklamada, Kanada'nın, 2011'den bu yana Suriye halkına uyguladığı sayısız insan hakları ihlalinden Beşşar Esed yönetimini sorumlu tutmak için BM İşkenceye Karşı Sözleşme uyarınca resmi müzakereler talep ettiğini belirtti.

Esed rejimini defalarca kendi vatandaşlarına yönelik korkunç insan hakları ihlallerine son vermeye çağırdıklarını vurgulayan Garneau, şu ifadeleri kullandı:

"Bu adalet çağrılarına rağmen Suriye, insan haklarına saygı duyma taleplerini reddetti ve görmezden geldi. Bu nedenle Kanada, BM İşkenceye Karşı Sözleşme kapsamında sorunun müzakere edilmesi için adımlar atıyor. Suriye, ciddi şekilde ihlal ettiği uluslararası hukuka karşı cevap vermelidir. Suriyeliler, Esed rejiminin elinde on yıldır tarif edilemez bir acı yaşıyor. Sürdürülebilir bir barış ancak bu suiistimallerden sorumlu olanlara hesap sorulduğunda mümkün olacaktır."

"Kanada, uluslararası toplumla birlikte çalışmaya devam edecek"

Suriye'deki Esed rejiminin 10 yıldır diğer suçların yanı sıra kimyasal silah kullanımı, keyfi gözaltılar, sivillere yönelik infazlar ve sivillere işkence de dahil olmak üzere uluslararası hukukun açık ve korkunç ihlallerini gerçekleştirdiğini belirten Garneau, şunları kaydetti:

"Kanada, adalet girişimlerini desteklemek ve Suriye'de işlenen suçlarda cezasızlığa karşı mücadele etmek için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya devam edecek. Son 10 yıldır Suriye rejimi, kendi halkına acımasız ve şok edici saldırılar düzenledi. Bu girişimin bizi gerçeğe, adalete ve hesap verebilirliğe yaklaştırmaya hizmet edeceğini umuyoruz. Suriye halkı daha azını hak etmiyor."

Suriye, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanında yargılanabilir

Bu arada BM İşkenceye Karşı Sözleşmesi'ne 2004'te imza koyan Suriye'nin, insan hakları ihlallerine ilişkin başlatılması istenen müzakerelerde suçlu bulunması halinde, BM'nin en üst yargı merci olan Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanında yargılanmasının yolu açılacak.

Esed rejiminin kendi halkına uyguladığı hak ihlalleri konusunda, Eylül 2020'de Hollanda da Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda Suriye aleyhine dava açacağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan