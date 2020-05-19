Kanada sınır kısıtlamaları 21 Haziran'a kadar uzatıldı
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Kanada sınır kısıtlamaları 21 Haziran'a kadar uzatıldı

Kanada ile ABD arasındaki sınır geçişlerinde uygulanan kısıtlamalarının 21 Haziran'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Kanada sınır kısıtlamaları 21 Haziran'a kadar uzatıldı
19.05.2020 19:42 | Son Güncelleme: 19.05.2020 19:42

Kanada ile ABD arasındaki sınır geçişlerinde uygulanan kısıtlamalarının 21 Haziran'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptığı açıklamada, her iki ülkede de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin devam ettiğini hatırlatarak, "Bu mücadele devam ettiği sürece ABD-Kanada sınır kısıtlamaları uzatılacak." dedi.

Başbakan Trudeau, "Bu, her iki ülkedeki insanları güvende tutacak önemli bir karardır." ifadesini kullandı.

Trudeau, eyaletler tarafından sınırın kapalı tutulmasının istendiğini, açık sınırların koronavirüsün yayılması için bir kırılganlık kaynağı olarak kabul edildiğini söyledi. Trudeau, Amerikan tarafının da kapatmayı uzatmaya "tamamen açık" olduğunu ifade etti.

"Sınırları açmak için doğru zaman değil"

Trudeau, Kanada sınırlarının uluslararası ziyaretçilere ne zaman açılabileceği yönündeki bir soruya, hükümetin her hafta hızla değişen duruma göre kararlar verdiğini kaydederek, "Her adımda koşullara göre doğru kararlar vermeliyiz. Sınır uygulamalarını gevşetmek için henüz doğru zamanda değiliz. Uluslararası seyahatlerin açılması, dünya çapında hala salgınla mücadele edilirken Kanadalıları savunmasız hale getirecektir." yanıtını verdi.

Kanada ile ABD arasındaki sınır geçişleri, Kovid-19 salgınının ardından 20 Mart'ta ticari geçişlerin dışındaki tüm giriş-çıkışlara kapatılmıştı.

20 Nisan 2020'de 30 günlüğüne uzatılan sınır kısıtlamaları, 21 Mayıs 2020'de sona erecekti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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