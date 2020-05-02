Kanada saldırıların ardından otomatik silahların satışını yasakladı

Bin 500’den fazla silah türü yasak kapsamına giriyor. Başbakan Trudeau “Bir geyiği avlamak için AR-15 silahına ihtiyacınız yok.” dedi.

Kanada hükümeti, ülkede son dönemde onlarca kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırıların ardından otomatik silah satışını yasakladı. Başbakan Justin Trudeau cuma gününden geçerli olmak üzere saldırı silahı olarak bilinen otomatik silahların satışının, satın alınmasıın, taşınmasının ve ithalatının yasaklandığını duyurdu. Bin 500'den fazla silah türü yasak kapsamına giriyor.

Başbakan Trudeau "Bir geyiği avlamak için AR-15 silahına ihtiyacınız yok." dedi. Euronews.com'da Görüntüle