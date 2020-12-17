Kanada Sağlık Bakanlığından "internette satılan sahte Kovid-19 aşılarına itibar etmeyin" uyarısı
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Kanada Sağlık Bakanlığından "internette satılan sahte Kovid-19 aşılarına itibar etmeyin" uyarısı

17.12.2020 16:51 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:54
Kanada Sağlık Bakanlığından

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, halkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının sahtelerinin sanal ortamda satıldığı konusunda uyardı.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, halkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının sahtelerinin sanal ortamda satıldığı konusunda uyardı.

Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sahte aşıların tehlikeli ve etkisiz oldukları, sanal ortamdan satın alınan aşıların ciddi sağlık riskleri oluşturabileceği ve güvenli bir aşıya erişmenin tek yolunun yetkili klinikler aracılığıyla sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm aşılar kalitelerini korumak için özel saklama koşulları gerektiriyor. Kovid-19 aşıları sıkı şekilde kontrol edilen bir tedarik zincirine sahiptir ve yalnızca yerel halk sağlığı otoriteniz tarafından veya onaylanan klinikler aracılığıyla ücretsiz sağlanacaktır."

Kısa adı Interpol olan Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı da aralık başlarında çevrim içi satılan sahte Kovid-19 aşılarıyla ilgili küresel bir uyarı yayımlamıştı.

"Alerjiniz varsa aşı olmayın"

Kovid-19 aşılarının alerjik etkileriyle ilgili gelişmeleri de değerlendiren Bakanlık, aşının içeriğini yayımlayarak, bu maddelere karşı alerjisi olanların aşı yaptırmamalarını istedi.

Bakanlığın uyarısında, herhangi bir maddeye karşı alerjisi olanların, aşı olmadan önce sağlık görevlilerini bilgilendirmeleri istenirken, "alerjiniz varsa aşı olmayın" tavsiyesinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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