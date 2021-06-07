Kanada polisi, bir minibüs şoförünün, aracını kaldırımdaki yayaların üzerine sürdüğü ve 4 kişinin öldüğü saldırının, İslamofobik nedenlerle yapılmış...
Kanada polisi, bir minibüs şoförünün, aracını kaldırımdaki yayaların üzerine sürdüğü ve 4 kişinin öldüğü saldırının, İslamofobik nedenlerle yapılmış olabileceğini açıkladı.
Kanada polisi, bir minibüs şoförünün, aracını kaldırımdaki yayaların üzerine sürdüğü ve 4 kişinin öldüğü saldırının, İslamofobik nedenlerle yapılmış olabileceğini açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur