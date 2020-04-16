Kanada petrolünü Meksika Körfezi'ne taşıyacak boru hattına kısmi iptal kararı
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Amerika Birleşik Devletleri, Brian Morris, Güncel

Kanada petrolünü Meksika Körfezi'ne taşıyacak boru hattına kısmi iptal kararı

NEW Kanada'dan ABD'nin Nebraska eyaletine uzanması beklenen Keystone XL petrol boru hattı için önemli bir izin belgesi, doğal yaşama zarar vereceği gerekçesi ile Federal Yargıç Brian Morris tarafından iptal edildi.

16.04.2020 06:14 | Son Güncelleme: 16.04.2020 06:14
Kanada petrolünü Meksika Körfezi'ne taşıyacak boru hattına kısmi iptal kararı

NEW Kanada'dan ABD'nin Nebraska eyaletine uzanması beklenen Keystone XL petrol boru hattı için önemli bir izin belgesi, doğal yaşama zarar vereceği gerekçesi ile Federal Yargıç Brian Morris tarafından iptal edildi.

AP haber ajansında yer alan bilgiye göre, Amerikan Askeri Mühendisler Birliğinin (USACE), boru hattının geçiş yolundaki nehirlerde nesli tükenmek üzere olan devasa bazı balık türlerinin üzerindeki etkilerini yeterince incelemediği gerekçesi ile Yargıç Brian Morris'in izin belgesini çarşamba günü durdurma kararı aldığı öğrenildi.

Haberde, davanın karşı avukatlarına göre, alınan kararın Montana'daki ABD-Kanada sınır kapısında başlayan çalışmaları kapsamadığı iddia edildi. Bununla birlikte, İptal kararının ardından, boru hattı sponsoru TC Energy isimli firmanın, Keystone projesinin 1,200 mil (1,930 kilometre) rotası boyunca bulunan yüzlerce nehir ve akarsu için yeni bir izine ihtiyaç duyacağı belirtildi.

Hukuki engel kararına USACE tarafından henüz tepki verilmezken, TC Energy Sözcüsü Terry Cunha, "Kararı gözden geçiriyoruz, ancak bu önemli altyapı projesini inşa etmeye kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer taraftan, davada şikayetçi taraflardan biri olan Biyolojik Çeşitlilik Merkezinin avukatı Jared Margolis ise iptal kararının, petrol boru projesi için 2017 yılında toptan alınmış bütün onayları da geçersiz kılacağını iddia etti.

Federal Yargıç Morris'in perşembe günü 8 milyar dolarlık bütçeye sahip boru hattı için iki ayrı davayı daha göreceği belirtilen haberde, dava konusunun bazı Kızılderili kabilelerinin ve çevreci grupların, Trump yönetimi onayıyla, Amerika ile Kanada sınırı arasında yapımı devam eden projeyi iptal etmesini kapsadığı belirtildi.

Ayrıca, Kabile liderleri ve boru hattı güzergahında bulunan bazı kırsal topluluk sakinlerinin, proje için ihtiyaç duyulan binlerce işçinin koronavirüs salgınını yayabileceğinden endişe ettiklerine de vurgu yapıldı.

- Obama yönetiminin reddettiği boru hattı projesi

Günlük 35 milyon galon (830 bin varil) ham petrolü Kanada'dan Nebraska'ya, oradan da bir başka boru hattı ile birleşerek, ABD'nin Meksika Körfezi kıyısında bulunan rafinerilere ve ihracat limanlarına taşıyacak olan Keystone XL petrol boru hattı projesi, 2008 yılında ilk defa Kongreye önerilmiş, iklim değişikliğini daha da kötüleştirebileceği endişesi ile Obama yönetimince iki kez reddedilmişti.

2016 başkanlık seçimlerinde yarışı kazanmasının ardından Başkan Donald Trump, Mart 2017'de projeyi onaylayarak, seçim kampanyasında dile getirdiği, "ABD'nin enerji potansiyelini açığa çıkarmak" sözünü tuttuğunu söyledi.

Öte yandan, projenin ana hattı olan Keystone boru hattının Güney Dakota eyaleti bölümünde Kasım 2017'de meydana gelen sızıntıda bölgeye 5 bin varillik ham petrol yayıldı.

Kaynak: AA

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