Kanada Parlamentosu'nda İsrail karşıtı imza kampanyası başlatıldı
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Kanada Parlamentosu'nda İsrail karşıtı imza kampanyası başlatıldı

Kanada Parlamentosu'nda İsrail karşıtı imza kampanyası başlatıldı
Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan - Haberler | Güncel

Kanada Federal Parlamentosu'nun, muhalefetteki Yeni Demokrat Partili üyesi Hamilton Milletvekili Matthew Green, parlamentonun resmi internet sitesinde İsrail karşıtı imza kampanyası başlattı.

Kanada Federal Parlamentosu'nun, muhalefetteki Yeni Demokrat Partili üyesi Hamilton Milletvekili Matthew Green, parlamentonun resmi internet sitesinde İsrail karşıtı imza kampanyası başlattı.

Kampanyasında, İsrailli diplomatik görevlilerin, İsrail ordusu için Kanada'da asker toplamaya çalıştığına dikkati çeken Green, bunun Kanada kanunlarına aykırı olduğunu belirterek, Federal Adalet Bakanından harekete geçmesini istedi.

Kanada Yabancı Kayıt Yasası'nın, "Kanada'da herhangi bir kişiyi herhangi bir yabancı devletin silahlı kuvvetlerinde askere almaya veya kabul etmeye teşvik eden kişinin suçlu olduğunu" hüküm altına aldığını hatırlatan Green, kampanyanın açıklama metninde, şu görüşlere yer verdi:

"Toronto'daki İsrail Konsolosluğu, yalnızca zorunlu hizmet yapması gerekenler için değil, İsrail Savunma Kuvvetleri IDF'ye katılmak isteyenlere kişisel randevular için bir IDF temsilcisi ilan etti. IDF, 2015 yılından bu yana en az iki Kanada vatandaşını vurarak yaraladı, Cenevre Sözleşmesi'ni defalarca ihlal etti. Suriye ve Lübnan'a füze veya drone ile yasa dışı bir şekilde saldırdı. Kanada Büyükelçisi, 16 Ocak 2020'de IDF'de görev yapan Kanadalıları onurlandıran bir etkinlik gerçekleştirdi.'"

İsrail Ordusunun Kanada'dan asker toplamasına dair resmi şikayetlerde bulunulduğuna da değinen Green, kampanya davetini, "Aşağıda imzası bulunan bizler, Adalet Bakanını İsrail Savunma Kuvvetleri için askere alınmayı sağlayan veya kolaylaştıran kişiler hakkında kapsamlı bir soruşturma başlatmaya ve ilgili olanlara karşı suçlamalarda bulunmaya çağırıyoruz." şeklinde tamamladı.

Kampanyaya şu ana kadar iki bine yakın Kanadalı imza koydu.

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi'nden İsrail'e kınama

Öte yandan Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM) İcra Direktörü Mustafa Farooq, İsrail güvenlik güçlerinin Kudüs'teki El Aksa Camisi'ne yaptığı saldırıyı kınadı.

Farooq, yaptığı yazılı açıklamada, Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau'nun açıklamasını da eleştirerek şunları söyledi:

"Bakan Garneau'nun açıklamasını takdir etsek de bu, 'iki tarafı sükunete çağırma' meselesi değildir. Bakan, eşit olmayan bir kınama yapmalıdır. Ramazan ayında İsrail güçlerinin Müslümanlar için en dokunulmaz yerlerden birine yaptığı bu korkunç saldırı ve uluslararası hukuka göre insan haklarını açıkça ihlal etmeleri, Kanada Hükümetince kategorik olarak kınanmalıdır."

Muhalefetteki Yeni Demokrat Partiden Trudeau'ya çağrı

Bu arada Kanada Federal Parlamentosundaki muhalefet partilerinden Yeni Demokrat Partinin Lideri Jagmeet Singh, Kanada Başbakanı Justin Trudea'ya Filistin'deki gelişmeler için tavır alması çağrısında bulundu.

Singh, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Ramazan ayında Doğu Kudüs'ün Şeyh Jarrah'daki Filistinlilerin tahliyesi tehdidi son derece rahatsız edici. Yasa dışı işgal, yıkımlar ve zorla tahliyeler sona ermelidir. Başbakan Trudeau bir tavır almalı ve uluslararası hukuku korumalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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