Kanada Parlamentosu, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını "soykırım" olarak tanımladı
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Kanada Parlamentosu, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını "soykırım" olarak tanımladı

23.02.2021 02:13 | Son Güncelleme: 23.02.2021 02:16
Kanada Parlamentosu, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını

Kanada Federal Parlamentosu, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını "soykırım" olarak tanımlayan yasayı onayladı.

Kanada Federal Parlamentosu, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını "soykırım" olarak tanımlayan yasayı onayladı.

Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti Wellington Milletvekili Michael Chong tarafından genel kurula sunulan "Çin'deki Dini Azınlıklar" başlıklı tasarı, parlamentonun yerel saatle akşam saatlerinde yaptığı oturumda oylandı.

Oylamaya bağımsız ve muhalefet partilerine mensup 184, iktidardaki Liberal Parti'den de 82 milletvekili olmak üzere toplam 266 milletvekili katıldı.

Katılan milletvekillerinin tamamı tasarıya evet oyu verdi ve böylece Kanada Federal Parlamentosu, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını "soykırım" olarak tanımlamış oldu.

338 sandalyeli Kanada Federal Parlamentosu'ndaki oylamaya, iktidardaki Liberal Parti'den 72 milletvekili ise katılmadı.

Kanada Dışişleri Bakanı, "Sincan'daki soykırım iddialarından" endişeli

Öte yandan Dışişleri Bakanı Marc Garneau, parlamentodaki oylamanın hemen ardından söz konusu kararla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Bakan Garneau, açıklamasında, "Keyfi gözaltı, yeniden eğitim, zorla çalıştırma, işkence ve zorla kısırlaştırma gibi Sincan'daki insan hakları ihlallerine dair korkunç raporlardan derinden rahatsız olmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Konunun parlamentoda ele alınıp görüşülmesini değerlendiren Garneau, "Parlamenterlerin birlikte çalışmalarını ve bu kritik konuyu tartışmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Kanada Hükümeti soykırım iddialarını son derece ciddiye alıyor. Bu tür iddiaların bağımsız bir uluslararası hukuk uzmanları organı tarafından soruşturulmasını sağlamak için uluslararası toplumla birlikte çalışmak gerektiğine inanıyoruz." yorumunu yaptı.

Garneau, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Müttefiklerimiz, G7 ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi ile birlikte Çin'in insan hakları ihlallerini kınadık. Başbakan Trudeau, geçen hafta G7 liderler toplantısında bu konuyu gündeme getirdi. Kanada Hükümeti savunmasız azınlıkları savunmak için uluslararası ortaklarla çalışmaya devam edecek. Soykırım iddialarına yanıt olarak şeffaf ve güvenilir bir uluslararası soruşturma çağrımızı bir kez daha yineliyoruz. Bu soruşturma, tarafsız uzmanların durumu ilk elden gözlemleyebilmesi ve rapor edebilmesi için uluslararası ve bağımsız bir organ tarafından yürütülmelidir."

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, oylama öncesi yaptığı açıklamada, oylama konusunda çekimser olduklarını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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