Kanada, Oxford-AstraZeneca aşısına acil kullanım onayı verdi
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Kanada, Oxford-AstraZeneca aşısına acil kullanım onayı verdi

26.02.2021 20:51 | Son Güncelleme: 26.02.2021 20:55
Kanada, Oxford-AstraZeneca aşısına acil kullanım onayı verdi

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, Oxford-AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısına acil kullanım onayı verdi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, Oxford-AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısına acil kullanım onayı verdi. Verilen onayla birlikte Kanada, üçüncü aşıya da onay vermiş oldu.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, Oxford-AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi. Aşının 18 yaş ve üzeri kişilerde kullanılmasına onay verildiği açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Verilerin toplamına bağlı olarak, AstraZeneca COVID-19 aşısının etkinlik-risk profili, 18 yaş ve üstü yetişkinler için onaylanmıştır" denildi. Kanada, Oxford-AstraZeneca aşısıyla birlikte üçüncü aşıya da onay vermiş oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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