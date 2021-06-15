Kanada ordusunu sarsan istifa
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Kanada ordusunu sarsan istifa

Kanada ordusunu sarsan istifa
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kanada'da Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Korgeneral Mike Rouleau, hakkında cinsel taciz iddialarına yönelik soruşturma yürütülen eski Genelkurmay Başkanı Jonathan Vance ile golf oynadığı gerekçesiyle istifa etti.

Kanada'da Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Korgeneral Mike Rouleau, hakkında cinsel taciz iddialarına yönelik soruşturma yürütülen eski Genelkurmay Başkanı Jonathan Vance ile golf oynadığı gerekçesiyle istifa etti.

Kanada ordusunu sarsan bir istifa geldi. Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Korgeneral Mike Rouleau'nun, hakkında taciz iddialarına yönelik soruşturma yürütülen eski Genelkurmay Başkanı Jonathan Vance ile geçtiğimiz hafta golf oynaması pahalıya mal oldu. Vance'ı golf oynamaya davet eden Rouleau, Vance aleyhinde yürütülen davaya bakan askeri müfettişler üzerinde yetkiye sahipti. Rouleau, Vance ile golf oynamasının ardından istifa kararı aldı. Oyun sırasında aralarında davaya ilişkin herhangi bir konuşma geçmediğini ifade eden Rouleau, ancak son olaylarla birlikte kararının daha da güçlendiğini ve ordudaki güvenin daha fazla azalmasına katkı sağladığını dile getirdi. Rouleau, istifa mektubunda Vance ve Kanada Donanmasının Komutanı Koramiral Craig Baines ile golf oynadığını kabul etti.

Ocak ayında emekli olan Vance, hakkındaki cinsel taciz iddialarını yalanlıyor. - TORONTO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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