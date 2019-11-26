Kanada ordusu cinsel taciz kurbanlarına tazminat ödeyecek

26.11.2019 12:24 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:24

Kanada'da federal mahkeme ordudaki cinsel tacizler nedeniyle devleti suçlu buldu ve yüzlerce askere 1 milyar doları bulacak tazminat ödemesine karar verdi.



Cinsiyetçi kültür üzerine yapılan bağımsız bir inceleme Kanada ordusunda "cinsiyetçiliğin yapısal bir sorun olduğu, kadınlarla LGBTQ bireyleri hedef alan bu durumun cinsel taciz ve saldırıya yol açabildiği" sonucuna vardı. Euronews.com'da Görüntüle