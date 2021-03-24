Kanada Okulları'ndan Sakarya'ya yeni okul

Kanada Okulları, Sakarya'nın Karasu ilçesinde 2020-2021 döneminde yeni bir kampüsle öğrencilerle buluşuyor.

Kanada Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, franchising çalışmalarını sürdüren kurum, isim halkasına başta Sakarya olmak üzere Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki yeni kampüslerini eklemeye hazırlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kanada Okulları Karasu Kampüsü Kurucusu Ümit Varol, yeni eğitim yatırımının Sakarya'ya hayırlı olmasını dilediğini belirterek, "Eğitim sistematiği ve başarısı anlamında uzun süredir takip ettiğim Kanada okullarını güzel ilçemize kazandırdığımız için heyecanlıyım. İnşallah böylelikle eğitim çıtasını çok daha yukarılara çıkaracağız. 'İşimiz gücümüz eğitim' parolasıyla çıktığımız bu yolda ilçemiz Karasu'nun bu talebini karşılamış olmak bizleri son derece mutlu etti. Bu denli büyük bir markanın ilçemize gelmiş olması velilerimiz ve öğrencilerimiz için gerçekten büyük bir fırsat." açıklamasında bulundu.

Kanada Okulları Karasu Kampüsü Üst Yöneticisi Arif Zor da Kanada Okulları'nın eğitim modeli ve yerleşkeleriyle her zaman çalışma yapmak istedikleri bir kurum olduğunu ifade etti.

Bugünden sonra akademik başarı, güçlü dil eğitimi, sosyal ve sportif faaliyetlerle hızlıca öğrencilerin geleceğe daha güçlü bakmalarını sağlayacaklarını kaydeden Zor, "Geleceğimiz olan öğrencilerimiz her şeyin en iyisine layıktır ve biz eğitimciler en iyiyi hazırlamak için durmadan var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu amaçla öğrencilerimiz yabancı öğretmenlerden İngilizce öğrenme, uluslararası projelerde Karasu'yu ve ülkemizi temsil etme şansına sahip olacaklar. İngilizce eğitimini çok iyi bir şekilde vereceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu