Kanada Okulları'ndan çift diploma imkanı
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Kanada Okulları'ndan çift diploma imkanı

Kanada Okulları'ndan çift diploma imkanı
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Kanada Okulları, Kanada Franchise Sistemi (Canadian Educational Franchisee System-CES) sayesinde çift diploma veren okulları Türkiye geneline yaymayı planlıyor.

Kanada Okulları, Kanada Franchise Sistemi (Canadian Educational Franchisee System-CES) sayesinde çift diploma veren okulları Türkiye geneline yaymayı planlıyor.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, Kanada Okulları. 2021-2022 döneminde 4 okul ile daha anlaşma yapmayı hedefliyor.

Kanada CES sistemi içinde öğrenciler çift diploma aldıktan sonra, Kanada ve dünyanın bir çok ülkesinde en çok tanınan Kanada devlet diplomaları ile üniversite başvurularında ayrıcalıklar elde edebiliyor.

İngiltere üniversiteleri Türkiye'den mezun öğrencilere bir yıl hazırlık okuturken, CES sistemi ile alınan diploma ile üniversite süresi 3 yıla inmiş olacak. İsviçre'de iki yıllık hazırlık istenirken, bu hazırlık yılını Kanada Çift Diploma Programı öğrencileri almak zorunda kalmayacak.

Ayrıca, 2019 yılında mezun olan öğrenciler Kanada üniversitelerinden yüzde 60'ın üzerinde burs aldı. Not ortalaması 95 ve üstü olan öğrencilerde bu burs oranı yüzde 90'lara kadar çıktı. Benzer şekilde Amerikan üniversiteleri de Kanada çift diploma öğrencilerini burslarla ödüllendirdi.

Amerikan üniversitelerinde özellikle mühendislik ve teknoloji alanlarında okumak isteyen öğrenciler en çok bursu almaya hak kazandılar.

Kanada Okulları, Anadolu liselerinde okuyan öğrencilerden başvuru kabul ediyor

Halen sadece Kanada Okulları'nda okuyan öğrencilere açık bu sistem, eylül ayından itibaren Anadolu liselerinde okuyan öğrencilere de açık olacak. Öğrenciler liselerinde okurken, çift diploma alma imkanına sahip olabilecek. Kanada Okulları, Anadolu liselerinde okuyan öğrencilerden başvuru kabul ediyor ve öğrencileri en yakın merkezdeki okula yönlendiriyor.

Şu ana kadar 5 yeni okul sözleşmesine imza atan Kanada Okulları, dönüşmek isteyen okullara da çağrı yaparak, Kanada okul ailesine katılmalarını teşvik ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kanada Okulları Akademik Koordinatörü Ayşen Karşit, özellikle anaokul ve ilkokul kurucularından taleplerin geldiğini belirtti. Karşit, şunları kaydetti:

"Eğitim, elimizde olan imkanları paylaşmak, paylaştıklarımızı daha ileriye götürmek ile gelişecektir. Tüm özel okullar pandemi sonrasında, Bakanlığın uygun göreceği koşulları da göz önüne alarak, açılmalı diye düşünüyoruz. Hem öğrencilerin, hem velilerin hem de çocuklar ile bir araya gelmeyi özleyen öğretmenlerimizin ve idarecilerimizin buna ihtiyacı var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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