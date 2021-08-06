Kanada'nın Quebec eyaletinde aşı pasaportu sistemine geçiliyor
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Kanada'nın Quebec eyaletinde aşı pasaportu sistemine geçiliyor

Kanada'nın Quebec eyaletinde aşı pasaportu sistemine geçiliyor
Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan - Haberler | Güncel

Kanada'nın Quebec eyaletinde, iki doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanların kısıtlı hizmetlere ulaşmalarına imkan tanıyacak aşı pasaportu sistemi başlatılıyor.

Kanada'nın Quebec eyaletinde, iki doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanların kısıtlı hizmetlere ulaşmalarına imkan tanıyacak aşı pasaportu sistemi başlatılıyor.

Quebec Eyaleti Başbakanı François Legault, eyaletin Delta varyantı nedeniyle Kovid-19 salgınında 4'üncü dalganın başlangıcıyla karşı karşıya bulunduğunu belirterek, aşı pasaportu sistemine gelecek günlerde geçeceklerini açıkladı.

Legault, spor salonları ve restoranlar gibi zorunlu olmayan hizmetlere erişmek için aşı pasaportlarının yakında gerekli olacağını dile getirerek, tamamen aşılanmış kişilerin ellerindeki aşı kodları ile bu hizmetlerden yararlanabileceklerini söyledi.

Legault, "Aşılarının iki dozunu da almak için çaba sarf eden insanlar biraz normal bir hayat yaşayabilmelidir. Kimse geçen yıl yaşadıklarımızı tekrar yaşamak istemiyor. Yani hastanelerimiz aşırı kalabalık olduğu için ameliyatları erteliyoruz." dedi.

Eyalet Başbakanı, sistemin, eyaletin bugüne kadar salgın nedeniyle uygulanan yaygın kapanmalardan kaçınmasına da imkan vereceğini ifade etti.

Quebec eyaletinde son birkaç aydır aşılı kişilere QR veya hızlı yanıt kodları veriliyor.

Bir mobil cihazda yazdırılabilen veya saklanabilen bu kodlar, kişinin aşı durumuna ilişkin bilgi almak için taranabiliyor.

Legault, uygulamaya dair ayrıntıların yakında açıklanacağını belirterek, artan vaka sayıları ile daha fazla hastaneye yatış ve ölüm olasılığının aşı pasaportu sistemini gerekli kıldığını vurguladı.

Manitoba ve Prince Edward Island eyaletlerinde de benzer önlemler uygulanıyor ama Quebec, aşı pasaportunun uygulanacağı ilk eyalet olacak.

Dünyada ise aşı pasaportu sistemi Fransa ve İtalya'da uygulanıyor.

Bu iki ülke uygulamayı daha fazla işletme ve hizmete genişletmeyi planlarken, ABD'nin New York kenti de bu ayın sonunda aşı pasaportu sistemini uygulamaya başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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