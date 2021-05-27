Kanada'nın Manitoba eyaleti, Kuzey Amerika'da Kovid-19'un en etkin olduğu bölge haline geldi

Kanada'nın Manitoba eyaletinin, Kuzey Amerika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en etkin olduğu yer haline geldiği bildirildi.

Kanada'nın Manitoba eyaletinin, Kuzey Amerika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en etkin olduğu yer haline geldiği bildirildi.

New York Times gazetesinde yer alan bir haberde, Kovid-19'un Manitoba eyaletindeki yayılış hızının, Kanada, ABD ve Meksika'daki herhangi bir yerden daha hızlı olduğu belirtildi.

Salgının, yerli topluluklar arasında son derece etkin olduğuna işaret edilen haberde, "Şu an Kuzey Amerika'da Kovid-19'un en etkin olduğu bölge Kanada'nın Manitoba eyaletidir." ifadesine yer verildi.

Son iki haftalık verilere dayanılarak hazırlanan haberde, Manitoba'da 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısının günlük ortalama 35 olduğu, bu sayısının Kanada geneli için ortalama 10, ABD için 7 ve Meksika için de 2 olarak kaydedildiği hatırlatıldı.

Öte yandan haberde, Kuzey Amerika kıtasında salgının en hızlı yayıldığı bir sonraki yerin, 100 bin kişide görülen günlük ortalama 16 yeni vaka ile Kanada'nın Alberta ve günlük ortalama 15 vaka ile ABD'nin Colorado eyaleti olduğu ifade edildi.

Eyaletteki hastanelerde yer kalmadı

Haberde, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Manitoba'daki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yer kalmadığı ve bazı hastaların, hava yoluyla 1600 kilometre uzaklıktaki Ottawa da dahil olmak üzere, farklı eyalet ve kentlerdeki hastanelere nakledildiği kaydedildi.

"Kurallara uymayan insanlara sempatim kalmadı"

Eyaletteki doktorların, Manitoba eyalet hükümetine zorunlu yerler dışında iş yerlerini kapatma ve insanların evde kalmalarını sağlayacak kararlar alma çağrısına da yer verilen haberde, Ontario eyaleti başta olmak üzere diğer eyaletlerin salgını böyle dizginlediklerine işaret edildi.

Manitoba eyalet Başbakanı Brian Pallister'in, eyalette kötüleşen durumun az kısıtlamadan değil, halihazırda yürürlükte olan kısıtlamalara uymayan insanlardan kaynaklandığını savunduğu belirtilen haberde, Pallister'in, "Halk sağlığı kurallarına bilerek ve isteyerek itaatsizlik eden insanlara karşı çok fazla sempatim kalmadı." sözlerine yer verildi.

1 milyon 370 bin nüfusa sahip Manitoba eyaletinde, salgının başlangıcından bugüne kadar 1035 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Eyalette halen 49 bin 356 Kovid-19 hastası bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan