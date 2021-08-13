Kanada'nın ilk Türk Holdingi, Ankara'da İhracat Odaklı Mobilya Showroomu açtı
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Kanada'nın ilk Türk Holdingi, Ankara'da İhracat Odaklı Mobilya Showroomu açtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kanada'nın ilk Türk Holdingi, Ankara'da İhracat Odaklı Mobilya Showroomu açtı Türk mobilyasını, Kanada başta olmak üzere Kuzey Amerika kıtasına taşımak amacıyla, Kanada merkezli Econoplus Holding tarafından, yılın 365 günü yabancı alım heyetlerine açık bir fuar alanı olarak hizmet edecek...

Kanada'nın ilk Türk Holdingi, Ankara'da İhracat Odaklı Mobilya Showroomu açtı

ANKARA - Türk mobilyasını, Kanada başta olmak üzere Kuzey Amerika kıtasına taşımak amacıyla, Kanada merkezli Econoplus Holding tarafından, yılın 365 günü yabancı alım heyetlerine açık bir fuar alanı olarak hizmet edecek "Econoplus International Mobilya İhraç Showroomu" geçtiğimiz gün, Kanada Ankara Büyükelçiliği yetkilileri, Ticaret Bakanlığı bürokratları, sektör kuruluşları, mobilya imalatçıları ve Kanada'dan gelen misafirlerin katılımıyla Ankara'da açıldı.

Kanada'ya 22 yıl önce göçmen olarak giden Ömer Akkuş tarafından Quebec Eyaletinde temelleri atılan Econoplus firması, bünyesinde, otelcilik, lojistik, finans, beyaz eşya yenileme, beyaz eşya ve mobilya toptan ve perakende ticareti, yatak imalatı, gayrimenkul işletmeciliği, müteahhitlik gibi konularda faaliyet gösteren 16 farklı şirket ve milyonlarca Dolarlık ciroyla bugün Kanada'da ilk ve tek Türk Holdingi konumunu aldı.

Beyaz eşya ve mobilya perakende ticareti alanında Holding'in; Anjou, Lasalle, Laval, Levis, Longueuil, Ottava, Dumaurier, Quebec City, Saint-Jerome, Sherbrooke, Westisland, Trois Riviers, Victoria Ville, St. Jean-Richeliue, Mississauga'da kendi mağazaları, Ottava ve Miami'de 4 adet franchise mağazaları ve Montreal ile Anjou'da biri 25 bin diğeri 10 bin metre kare büyüklüğünde 2 adet depoları bulunuyor.

Firma sahibi Ömer Akkuş, ülkemiz mobilya sektörünün, yurtdışında hak ettiği noktaya ulaşması amacıyla çıkıkları bu yolda, yalnızca fuar alanlarında görülebilecek çok sayıda firmanın, çok farklı modellerinin bir araya getirilmesi suretiyle oluşturulan showroomda, Kanada'dan ilk alım heyetini ağırladıklarını ve resmi açılış öncesinde 25 konteynerlik ihracat bağlantısı yaptıklarını bildirdi.

Yüzde yüz Türk mobilyası ihraç eden firmanın, önümüzdeki 3 yıl içerisinde ülkemizin en fazla mobilya ihraç eden ilk 10 firması arasına girmeyi hedeflediği belirtildi.

Akkuş, yeni çalışma modeli sayesinde, herhangi bir ülkede faaliyet gösteren herhangi bir mobilya toptancısının veya perakendecisinin, ihtiyaç duyduğu tüm malzemeleri, tek bir adreste bulması ve tek bir adresten temin etmesi mümkün bulunduğunu belirterek " Sunulan model ile imalatçılarımızın; kur oynaklığı, lojistik, sigorta, banka ve gümrük işlemleri, alacak sorunları, test, sertifikasyon ve belgelendirme kaynaklı yükünü alarak, yalnızca en yüksek kalitede üretim yapmaya odaklanmaları sağlanmaktadır. Ürünlerin tasarımı genellikle, ithalatçıların talebi doğrultusunda Kanada'daki merkezde çalışan tasarım ekibince yapılmakta, modern ve klasik çizgiler özgün modellere dönüşmektedir. Tedarikçilerin kadın, genç ve engelli istihdamına, çevreci teknolojilerin kullanımına önem vermeleri öncelikler arasında yer almaktadır" dedi.

Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Akkuş, açılış töreninde ülkeye yatırımlarının artarak devam edeceğini belirtirken, Kanada Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Pınar Atakanlı, ise Kanada-Türkiye işbirliğinin birçok alanda eşsiz başarılar yakaladığını ifade ederek, mobilya alanında da aynı başarının yakalanmasından şüphe duymadığını vurguladı.

Kanada'nın ilk Türk Holdingi, Ankara'da İhracat Odaklı Mobilya Showroomu açtı
Kanada'nın ilk Türk Holdingi, Ankara'da İhracat Odaklı Mobilya Showroomu açtı
Kanada'nın ilk Türk Holdingi, Ankara'da İhracat Odaklı Mobilya Showroomu açtı
Kanada'nın ilk Türk Holdingi, Ankara'da İhracat Odaklı Mobilya Showroomu açtı
Kanada'nın ilk Türk Holdingi, Ankara'da İhracat Odaklı Mobilya Showroomu açtı
Kanada'nın ilk Türk Holdingi, Ankara'da İhracat Odaklı Mobilya Showroomu açtı
Kanada'nın ilk Türk Holdingi, Ankara'da İhracat Odaklı Mobilya Showroomu açtı
Kanada'nın ilk Türk Holdingi, Ankara'da İhracat Odaklı Mobilya Showroomu açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Güne düşüşle başlayan dolar 8,58 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,58 liradan işlem görüyor
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