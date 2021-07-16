Kanada'nın güneydoğusunu kasırga vurdu
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Kanada'nın güneydoğusunu kasırga vurdu

Kanada'nın güneydoğusunu kasırga vurdu
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Kanada'nın Ontario eyaletinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kasırga nedeniyle çok sayıda kişi yerinden olurken, 8 kişi yaralandı.

Kanada'nın Ontario eyaletinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kasırga nedeniyle çok sayıda kişi yerinden olurken, 8 kişi yaralandı.

Kasırganın etkili olduğu Barrie şehri Belediye Başkanı Jeff Lehman, felaketin maddi hasara yol açtığını ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen kasırga nedeniyle çok sayıda kişi yerinden olurken, 4'ü ağır 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan felaketten etkilenen 2 bina tamamen yıkıldı, 25 binada da ağır hasar tespit edildi.

Evleri zarar gören onlarca kişi yerinden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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