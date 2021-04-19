Kanada'nın Edmonton kentinde bundan böyle her ramazan ayında ezan açıktan okunacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kanada'nın Edmonton kentinde bundan böyle her ramazan ayında ezan açıktan okunacak

Kanada'nın Edmonton kentinde bundan böyle her ramazan ayında ezan açıktan okunacak
Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan - Haberler | Güncel

Kanada'nın Alberta eyaletinin başkenti Edmonton'da bundan böyle her ramazan ayında cami ve mescitlerden, kurulan ses sistemleri vasıtasıyla dışarıya ses verilerek ezan okunabilecek.

Kanada'nın Alberta eyaletinin başkenti Edmonton'da bundan böyle her ramazan ayında cami ve mescitlerden, kurulan ses sistemleri vasıtasıyla dışarıya ses verilerek ezan okunabilecek.

CTV News'de yer alan habere göre, Edmonton Belediyesi, ilkine geçen yıl izin verdiği, ramazan ayında açıktan ezan okunması konusunda Kanada Müslüman Derneği İslam Okulunun açıktan ezan okunması talebini değerlendirdi ve şehirde gürültü kaynaklı genel bir şikayet olup olmadığını inceledi.

Şehir sakinlerinden ezanla ilgili herhangi bir şikayetin olmaması üzerine, izni gelecek yıllara da yayan belediye, açıktan ezanın, bu seneninkinin yanı sıra gelecek ramazan aylarında da okunabileceği yönünde karara vardı.

Belediyenin kararı, kentteki Müslümanlarca sevinçle karşılandı.

Kararın ardından, Edmonton kentinin yanı sıra Alberta eyaletine bağlı Calgary kentindeki cami ve mescitlerde de ramazanda açıktan ezan okunmaya başlandı.

Kararın duyulması üzerine Ontario eyaletine bağlı Hamilton ve Mississauga kentlerindeki Müslüman dernekleri de belediyelerine başvurarak ramazanda açıktan ezan okunması için izni aldı.

Kanada genelinde açıktan ezan okunmasına, belediyelerin genel olarak uyguladığı gürültü yönetmeliği nedeniyle izin verilmiyor.

Kanada'da birçok kentte, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle kapalı olan cami ve mescitlerde, vakit, Cuma ve teravih namazları kılınamıyor.

Açıktan ezan okunmasına, cami ve mescitlerde bina dışına kurulan ses sistemleri ile izin veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Yıldırım Akbulut
Magazin Burak Sergen Demet Akalın Burcu Biricik Fahriye Evcen
Spor Arda Turan Mesut Özil Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kanada'nın Edmonton kentinde bundan böyle her ramazan ayında ezan açıktan okunacak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 23:33:34. #1.16#

title