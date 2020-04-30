Kanada'nın düşen helikopterini arama-kurtarma çalışmaları sürüyor
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Kanada'nın düşen helikopterini arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Salihreis fırkateyni ve görevli helikopterin dün akşam İyon Denizi'ne düşerek kaybolan Kanada'ya ait Fredericton fırkateyninin helikopterini ve mürettebatını arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Kanada'nın düşen helikopterini arama-kurtarma çalışmaları sürüyor
30.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:42

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Salihreis fırkateyni ve görevli helikopterin dün akşam İyon Denizi'ne düşerek kaybolan Kanada'ya ait Fredericton fırkateyninin helikopterini ve mürettebatını arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TCG Salihreis fırkateynimiz ve görevli helikopterimiz, dün akşam İyon Denizi'ne düşerek kaybolan Kanada'ya ait Fredericton fırkateyninin helikopterini ve mürettebatını arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor" denildi. Paylaşımda ayrıca arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntülere de yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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