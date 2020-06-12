Kanada'nın British Columbia eyaletinde "aşırı doz uyuşturucu" Kovid-19'dan fazla can aldı
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Kanada'nın British Columbia eyaletinde "aşırı doz uyuşturucu" Kovid-19'dan fazla can aldı

Kanada'nın British Columbia eyaletinde aşırı doz uyuşturucu kullanımından sadece mayısta 170 kişinin öldüğü ve bunun, yılın beş ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısından fazla olduğu bildirildi.

Kanada'nın British Columbia eyaletinde
12.06.2020 19:45 | Son Güncelleme: 12.06.2020 20:13

Kanada'nın British Columbia eyaletinde aşırı doz uyuşturucu kullanımından sadece mayısta 170 kişinin öldüğü ve bunun, yılın beş ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısından fazla olduğu bildirildi.

British Columbia Sağlık Bakanlığınca hazırlanan rapora göre, geçen mayısta 170 kişi aşırı dozda uyuşturucu kullanımı nedeniyle öldü.

Bunun, bu alanda eyalet tarihinde kaydedilen en yüksek rakam olduğu vurgulanan raporda, 2020'de şu ana kadar aşırı doz uyuşturucudan ölenlerin sayısının ise 554 olduğu belirtildi.

Raporda, bu nedenle yaşamını yitirenlerin sayısının ocakta 77, şubatta 76, martta 113, nisanda da 118 olduğu açıklandı.

Aşırı doz uyuşturucu ölümleri Kovid-19'u geride bıraktı

Öte yandan, Bakanlığın verilerine göre, bölgede virüsün görülmeye başladığı günden 31 Mayıs'a kadar toplam 164 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

İlk vakaların ocakta görülmeye başladığı eyalette, ilk Kovid-19 ölümü martta kaydedildi. Virüs nedeniyle martta 24, nisanda 87, mayısta ise 53 kişi öldü.

Rapora göre, uyuşturucu kurbanlarının 119'u aşırı dozda fentanil nedeniyle ölürken, geri kalanların otopsilerinde de aşırı derecede yüksek sentetik opioid konsantrasyonları saptandı.

İlk kez 1950'lerin başında Belçika'da tıbbi çalışmalar sonucu bulunan fentanil, tıpta morfinden 80 kat, meperidinden 500 kat daha daha güçlü bir uyuşturucu olarak biliniyor. Polis kayıtlarına göre, British Columbia eyaleti genelinde, Çin'den yasa dışı yollarla getirilen sahte fentanil nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA

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