Kanada'nın Ankara Büyükelçisinden Müsiad Adana Şubesine Ziyaret

Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Chris Cooter, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adana Şube Başkanı Burhan Kavak'ı ziyaret etti.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Cooter, beraberindeki heyetle geldiği MÜSİAD Adana Şubesi'nde Kavak ile görüştü.

Cooter, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık 37 milyon nüfusa sahip Kanada'nın yeni dönemde dış ticarette farklı bir yaklaşım sergileyeceğini ifade etti.

Demir-çelik ve bakliyatta Türkiye ile birlikte hareket ederek, üçüncü ülkelerle ticareti geliştirilebileceklerini belirten Cooter, şunları kaydetti:

"Türkiye'den sadece 63 milyon dolarlık tarımsal ürün satın alıyor, yaklaşık 50 milyon dolarlık tarımsal ürün satıyoruz. İki ülkenin potansiyeline bakıldığında bunlar gerçekten çok küçük rakamlar. Meksika, ABD, Çin, Fas ve İsrail'den narenciye alıyoruz. Elbette bu bölgeden de narenciye alabiliriz. Bu konuyu gündemimize alıp çalışma yapabiliriz. Kanada'da yaklaşık 100 bin Türk yaşıyor. Bu sizler için güzel bir avantaj. İş insanlarına ve eğitim için başvuru yapanlara hızlı bir şekilde vize veriyoruz. Ticaret Müsteşarlığımız sizlerin her türlü sorusunu yanıtlamaya hazır. Bu ziyareti bir başlangıç olarak kabul edelim ve daha sık görüşelim."

Kavak da Kanada ile Türkiye arasındaki ticaretin 5 milyar dolar seviyesinde olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin Kanada'ya 2 milyar dolarlık ihracat yaptığını, dış satımda demir-çelik, otomotiv, gıda, beyaz eşya, mobilya ve tekstilin ilk sıralarda yer aldığını belirten Kavak, şu ifadeleri kullandı:

"Mesafe dezavantajını birlikte aşarak ticaretimizi geliştirebiliriz. Rusya pazarına alternatif arayan Çukurovalı narenciye üreticisi için de Kanada kapısının aralanmasını istiyoruz. Fas ve İsrail'den narenciye ithal ettiğinizi biliyoruz. Limon, portakal, greyfurt başta olmak üzere daha kaliteli ve daha lezzetli narenciyeyi Çukurova'dan temin edebilirsiniz."

Kaynak: AA