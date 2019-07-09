Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Cooter'dan Vali Yıldırım'a ziyaret

Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Chris Cooter, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Kanada Büyükelçisi Cooter ve beraberindeki heyet Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti daha sonra, Cooter valiliğin şeref defterini imzaladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yıldırım, Büyükelçi Cooter'a Karacakılavuz el dokuması kilim hediye etti.

Kaynak: AA