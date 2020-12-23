Kanada, Moderna'nın Kovid-19 aşısını onayladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kanada, Moderna'nın Kovid-19 aşısını onayladı

23.12.2020 21:03 | Son Güncelleme: 23.12.2020 21:06
Kanada, Moderna'nın Kovid-19 aşısını onayladı

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, Moderna'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıya onay verdi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, Moderna'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıya onay verdi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Amerikan ilaç firması Moderna'nın Kovid-19 için geliştirdiği aşının onaylandığı ve bunun "Bakanlıkça onay alan 2'inci aşı" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bakanlığımız Moderna aşısının Kanadalılar üzerinde kullanım için etkili ve güvenli olduğuna karar verdi." ifadesine yer verildi.

Kanada, 2 hafta önce de Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği aşıya onay vermişti.

Teslimatlar 48 saatte başlayacak

Başbakan Justin Trudeau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Moderna'nın aşısının onayını duyurdu.

Kanada, Moderna'nın aşısından bu ayın sonuna kadar 168 bin doz aşı alacak ve teslimatlar, sözleşme gereği 48 saat içinde başlayacak.

Moderna, 2021'in sonuna kadar Kanada'ya 40 milyon doz aşı verecek.

"Fazla aşıları dünya ile paylaşacağız"

Başbakan Trudeau, bir televizyon kanalında yaptığı yıl sonu değerlendirmesinde, Kanada'nın ihtiyacından fazla aşı aldığı eleştirilerini cevapladı.

400 milyondan fazla Kovid-19 aşısı sipariş ettiklerini belirten Trudeau, nüfusun tamamının ihtiyacını karşıladıktan sonra kalan fazla aşıları diğer ülkelerle paylaşacaklarını söyledi.

Trudeau, "Kanada aşılandıkça gereğinden fazla aşıya sahip olursak, kesinlikle dünya ile paylaşacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Donald Trump Fahrettin Altun Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Arto Hande Erçel Merve Dizdar Farah Zeynep Abdullah
Spor Can Bartu Ryan Babel Fatih Terim Ersun Yanal Mbwana Samatta
Tüm Haberler Göztepe İngiltere Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kanada, Moderna'nın Kovid-19 aşısını onayladı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 21:06:52. #1.15#
title