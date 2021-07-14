Kanada Merkez Bankası faiz oranını sabit tutarken tahvil alımlarında azalmaya gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kanada Merkez Bankası faiz oranını sabit tutarken tahvil alımlarında azalmaya gitti

Kanada Merkez Bankası faiz oranını sabit tutarken tahvil alımlarında azalmaya gitti
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

Kanada Merkez Bankası, gecelik faiz oranını beklentiler dahilinde yüzde 0,25'te sabit tutarken, haftalık tahvil alımlarını 2 milyar Kanada dolarına indirdiğini duyurdu.

Kanada Merkez Bankası, gecelik faiz oranını beklentiler dahilinde yüzde 0,25'te sabit tutarken, haftalık tahvil alımlarını 2 milyar Kanada dolarına indirdiğini duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada, gecelik faiz için olağanüstü sözlü yönlendirmenin sürdüğü kaydedildi.

Gecelik faiz oranının yüzde 0,25 olarak sabit tutulduğu belirtilen açıklamada, haftalık tahvil alımlarının ise 3 milyar Kanada dolarından 2 milyar Kanada dolarına indirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Bu düzenleme, toparlanmaya yönelik devam eden ilerlemeyi ve bankanın Kanada ekonomik görünümünün gücüne olan artan güvenini yansıtıyor." değerlendirmesine yer verildi.

Ekonominin hedeflerine ulaşılana kadar faiz oranlarında değişikliğe gidilmemesi kararlılığının vurgulandığı açıklamada, bu durumun ise 2022'nin ikinci yarısında gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Son Dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı
Son Dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı
Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,62'den alıcı buluyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,62'den alıcı buluyor
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19'da sabit bıraktı.
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19'da sabit bıraktı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Mustafa Demir Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Şevval Sam Şahan Gökbakar Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Metin Oktay Şaban Yılmaz Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kanada Merkez Bankası faiz oranını sabit tutarken tahvil alımlarında azalmaya gitti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 17:58:50. #1.14#

title