Kanada Merkez Bankası faiz oranını sabit tutarken tahvil alımlarında azalmaya gitti

Kanada Merkez Bankası, gecelik faiz oranını beklentiler dahilinde yüzde 0,25'te sabit tutarken, haftalık tahvil alımlarını 2 milyar Kanada dolarına indirdiğini duyurdu.

Kanada Merkez Bankası, gecelik faiz oranını beklentiler dahilinde yüzde 0,25'te sabit tutarken, haftalık tahvil alımlarını 2 milyar Kanada dolarına indirdiğini duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada, gecelik faiz için olağanüstü sözlü yönlendirmenin sürdüğü kaydedildi.

Gecelik faiz oranının yüzde 0,25 olarak sabit tutulduğu belirtilen açıklamada, haftalık tahvil alımlarının ise 3 milyar Kanada dolarından 2 milyar Kanada dolarına indirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Bu düzenleme, toparlanmaya yönelik devam eden ilerlemeyi ve bankanın Kanada ekonomik görünümünün gücüne olan artan güvenini yansıtıyor." değerlendirmesine yer verildi.

Ekonominin hedeflerine ulaşılana kadar faiz oranlarında değişikliğe gidilmemesi kararlılığının vurgulandığı açıklamada, bu durumun ise 2022'nin ikinci yarısında gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin