Kanada MB/Lane: Kripto paralar "son derece kusurlu"
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Kanada MB/Lane: Kripto paralar "son derece kusurlu"

11.02.2021 08:09 | Son Güncelleme: 11.02.2021 08:13
Kanada MB/Lane: Kripto paralar

Kanada Merkez Bankası (BoC) Başkan Yardımcısı Timothy Lane, kripto paraları "son derece kusurlu" bir ödeme yöntemi olarak nitelendirdi ve ana akım kripto para birimlerindeki son günlerde yaşanan hızlı yükselişleri için de "spekülatif manya" dedi.

Kanada Merkez Bankası (BoC) Başkan Yardımcısı Timothy Lane, kripto paraları "son derece kusurlu" bir ödeme yöntemi olarak nitelendirdi ve ana akım kripto para birimlerindeki son günlerde yaşanan hızlı yükselişleri için de "spekülatif manya" dedi.

Montreal Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı bir etkinlikte konuşan Lane, "Bitcoin gibi kripto para birimlerinin" geleceğin parası olmayacağını ileri sürdü ve dijital para konularında yalnızca merkez bankalarının kamu yararı için gerekli tüm kriterleri karşılayabileceğini vurguladı.

BoC'nin kendi dijital parasını çıkartma konusundaki çalışmalarına da değinen Lane, Covid-19 pandemisinin, bankanın bu konudaki çalışmalarına hız kazandırdığını vurguladı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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