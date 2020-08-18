Kanada Maliye Bakanı Morneau, görevinden istifa etti Kanada Maliye Bakanı Bill Morneau, adının WE Charity adlı yardım kurumu skandalına karışmasının ardından ve yakın zamanda Başbakan Justin Trudeau ile arasındaki sürtüşmeler nedeniyle görevini bıraktığını duyurdu.

Kanada Maliye Bakanı Bill Morneau, adının WE Charity adlı yardım kurumu skandalına karışmasının ardından ve yakın zamanda Başbakan Justin Trudeau ile arasındaki sürtüşmeler nedeniyle görevini bıraktığını duyurdu.

Kanada Maliye Bakanı Bill Morneau'nun öğrencilere maddi destek sağlayan WE Charity adlı yardım kurumundan gelen hediyeleri kabul etmesi, yakın ilişkiler kurması ve seyahat maliyetlerinin kurum tarafından karşılandığının ortaya çıkması bir süredir halk tarafından tepki toplamış ve skandala yol açmıştı. Konuyla ilgili hata yaptığını açıklayan Bakan Morneau, seyahat maliyetlerini karşılayacağını söylemiş ve 41 bin dolar ödemişti. Morneau, yakın zamanda Başbakan Justin Trudeau ile arasında yaşandığı söylenen sürtüşmeler nedeniyle düzenlediği basın toplantısında 5 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı. Hem kabinedeki görevinden hem de Toronto Merkez Parlamentosu üyeliğinden istifa ettiğini söyleyen Morneau, bir sonraki federal seçimlerde aday olmayacağını ancak Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) genel sekreteri olmak için teklif vereceğini duyurdu. İstifa nedeninin Başbakan Trudeau'nun zoruyla olduğu iddialarını reddeden Bakan Morneau, bu koltuk için artık uygun bir isim olmadığını ve Trudeau ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirtti.

Morneau'dan boşalan koltuğa ise eski bir gazeteci olan ve Trudeau'nun en güvendiği isimlerden biri olduğu söylenen 52 yaşındaki Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland'in geçmesi bekleniyor. Konuyla ilgili net bir açıklama yapmayan Trudeau'nun bugün yeni maliye bakanı olarak Chrystia Freeland'i duyurması bekleniyor. Chrystia Freeland'in göreve gelmesi durumunda Başbakan yardımcılığı görevini de devam ettirmesi bekleniyor. Freeland aynı zamanda Kanada'nın ilk kadın maliye bakanı olacak.

(İHA)

Kaynak: İHA