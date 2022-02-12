Kanada mahkemesi, protestocuların kapattığı Ambassador Köprüsü'nün açılmasına hükmetti

Kanada Ontario Yüksek Mahkemesi, ABD ile Kanada arasında ticari krize neden olan Detroit-Windsor sınırındaki Ambassador Köprüsü'nde protestocuların başlattığı ablukanın sona ermesi için tedbir kararı verdi.

Mahkemenin Başyargıcı Geoffrey B. Morawetz, aşı karşıtı Kanadalı kamyoncular tarafından protesto amacıyla kapatılan köprünün Cuma günü 19.00 itibarıyla açılmasına hükmetti.

Karardan sonra Windsor polisi, protestocuları köprüyü terk etmemeleri halinde cezai işlem yapılacağı ve araçlarına el konulabileceği konusunda uyardı.

Söz konusu köprünün ABD'den Kanada'ya giriş hattı, 5 gündür kapalı bulunuyordu.

Windsor şehri yöneticilerinin desteği ile ablukadan en fazla etkilenen otomobil endüstrisi liderleri, köprünün açılması için önceki gün Ontario Yüksek Mahkemesine başvurmuştu.

Windsor'u Detroit'e bağlayan Ambassador Köprüsü, her gün yaklaşık 400 milyon dolarlık mal akışı ile Kanada ve ABD arasında önemli bir ticaret geçişi konumunda bulunuyor.