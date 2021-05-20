Kanada mahkemesi, İran'ın dini lideri Hamaney'i terör suçundan mahkum etti
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Kanada mahkemesi, İran'ın dini lideri Hamaney'i terör suçundan mahkum etti

Kanada mahkemesi, İran'ın dini lideri Hamaney'i terör suçundan mahkum etti
Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan - Haberler | Güncel

Kanada'nın Ontario Eyaleti Yüksek Mahkemesi, İran'ın dini lideri Muhammed Ali Hamaney ve bir dizi üst düzey yetkiliyi, düşürülen Ukrayna uçağı ile ilgili olarak terör suçundan mahkum etti.

Kanada'nın Ontario Eyaleti Yüksek Mahkemesi, İran'ın dini lideri Muhammed Ali Hamaney ve bir dizi üst düzey yetkiliyi, düşürülen Ukrayna uçağı ile ilgili olarak terör suçundan mahkum etti.

İran Devrim Muhafızlarınca, Tahran Havaalanından kalktıktan kısa süre sonra iki adet füze ile düşürülen Ukrayna Havayollarına ait PS752 sefer sayılı yolcu uçağında yakınlarını kaybeden dört kişinin, Ontario Eyalet Yüksek Mahkemesine açtıkları davada karar verildi. Mahkeme, kararında Ukrayna yolcu uçağının düşürülmesinin terörist bir faaliyet olduğuna hükmetti. Kararda, İran İslam Cumhuriyeti, İran Silahlı Kuvvetleri, İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran'ın dini lideri Muhammed Ali Hamaney, Mohammed-Hossein Afshordi, Hossein Salami, Seyyed Abdolrahim Mousavi ve Amir Ali Hajizadeh işlenen terör eyleminden sorumlu tutuldu.

"İran'a karşı 1 milyar dolarlık tazminat davası açacağız"

Mahkemeye dava açan Mehrzad Zarei, AA'ya yaptığı açıklamada, "Hamaney, ilk kez terör suçundan mahkum edildi. Bu davayı, yakınlarını kaybeden dört kişi birlikte açtık. Bu ilk adımdı, kazandık. Şimdi hukuki sürecin tamamlanmasının ardından İran'a karşı 1 milyar dolarlık tazminat davası açacağız." dedi.

Ukrayna Hava Yollarına ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, 8 Ocak 2020 sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı. Uçakta hayatını kaybedenler arasında 63 Kanada vatandaşı bulunuyordu.

İranlı yetkililer önce uçağın vurulduğu iddialarını kabul etmemiş daha sonra Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

İran, olaydan yaklaşık bir yıl sonra, 30 Aralık 2020'de, hayatını kaybedenlerin her birinin ailesine 150 bin dolar tazminat ödeyeceğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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