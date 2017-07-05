Kanada, Kuzey Kore'nin Füze Denemesini Kınadı

Kanada, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesini kınadı.



Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Kore'nin füze denemeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Freeland, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik bir füze olduğunu açıkça ilan ettiği provokatif 4 Temmuz denemesinin, rejimin uluslararası yükümlülüklerini görmezden geldiğini de gösterdiğini vurguladı.



Pyongyang yönetiminden bu provokasyonları durdurmasını, balistik füze programını derhal ve doğrulayarak terk etmesini isteyen Freeland, şunları kaydetti:



"Kuzey Kore'nin bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği doğrudan tehdit eden balistik füze testlerini kayıtsız şartsız kınıyoruz ve buna uluslararası ortak bir cevabın gerekliliğinin altını çiziyoruz. Kanada, Güney Kore, Japonya ve bölgedeki diğer ortakları için kararlı desteğini ve Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze programlarının çoğalmasını önlemek için uluslararası çabalarını sürdürecektir. Bu bağlamda, Asya-Pasifik bölgesinde barış ve güvenliğin artırılması için daha fazla çaba harcamaya özen gösteriyoruz."



Kuzey Kore'nin resmi yayın organı KCNA'nın haberinde, Kuzey Kore'nin uzun menzilli kıtalararası balistik füze denemesi yaptığı ve bunun başarılı olduğu belirtilmişti. Haberde, fırlatılan Hwasong-14 füzesinin 2 bin 802 kilometre irtifaya ulaştığı ve 39 dakika havada kaldığı iddia edilmişti. Denemenin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gözetiminde gerçekleştirildiği ifade edilmişti. Füze 930 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düşmüştü.