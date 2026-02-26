Kanada: Küba'ya 5,8 Milyon Dolar Tutarında İnsani Yardım Sağlayacağız

OTTAWA, 26 Şubat (Xinhua) -- Kanada, koşulların giderek kötüleştiği Küba'ya 8 milyon Kanada doları (yaklaşık 5,8 milyon ABD doları) tutarında insani yardım sağlayacak.

Kanada Dışişleri Bakanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Randeep Sarai'nin çarşamba günü duyurduğu fon, savunmasız durumdaki Kübalılara gıda ve beslenme desteğini artırmak amacıyla derhal kullanıma sokulacak.

Açıklamada fonun, Dünya Gıda Programı ve Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu ile işbirliği içinde yürütülen uluslararası yardım programı çerçevesinde sağlanacağı vurgulandı.

Açıklamada ciddi yakıt kıtlığı, uzun süreli elektrik kesintileri ve gıda ile sağlık hizmetlerine erişimin giderek zorlaşması nedeniyle Küba'da koşulların giderek kötüleştiğine dikkat çekildi.

Melissa Kasırgası başta olmak üzere geçen yıl yaşanan zorlukların etkisiyle derinleşenen enerji krizinin, milyonlarca insanı daha savunmasız duruma getirdiği belirtildi.

Anand, kararı Kanada dış politikasının bağımsız şekilde aldığını vurguladı.

Kaynak: Xinhua