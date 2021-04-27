Kanada, Kovid-19 salgının vurduğu Hindistan'a 10 milyon dolar destek sözü verdi

Kanada'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen Hindistan'a 10 milyon dolar bağış yapacağı bildirildi.

Kanada'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen Hindistan'a 10 milyon dolar bağış yapacağı bildirildi.

Uluslararası basındaki haberlere göre, Başbakan Justin Trudeau, Hindistan'ın Kovid-19'la mücadelesine destek sözü verdi.

Trudeau, 10 milyon dolarlık bağışın ülkedeki Kovid-19 salgınıyla mücadelede kullanılmak üzere Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıyla yapılacağını açıkladı.

Ayrıca, Trudeau, bu kapsamda başta kişisel koruyucu ekipmanlarla solunum cihazı gibi öncelikli ihtiyaçların temin edilebileceğini kaydetti.

İngiltere'deki Hintlilerden ülkelerine Kovid-19 bağışı

İngiltere'de yaşayan Hindistanlılar, ülkelerindeki Kovid-19 salgınıyla mücadeleye destek amacıyla 140 bin dolar bağış topladı.

Yardım kampanyasının organizatörlerinden Tarun Patel, yaptığı açıklamada, Hindistan'da aileleri olduğu gerekçesiyle orda yaşananların kendilerini de etkilediğini ifade etti.

Kovid-19 salgını nedeniyle sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Hindistan'a yönelik uluslararası yardım kampanyaları başlatılırken, Google CEO'su Sundar Pichai da şirketin Hindistan'a 18 milyon dolar destek olacağını duyurmuştu.

Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde en üst seviyelerde seyrediyor. 323 bin 144 vaka tespit edilirken vaka sayısı 17 milyon 636 bin 307'ye yükseldi.

Son 24 saatte 2 bin 771 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede ölü sayısı ise 197 bin 894'e çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın