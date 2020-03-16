Kanada, Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlarını yabancılara kapattı Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kanada vatandaşı veya daimi göçmen oturumu bulunmayan tüm yolcuların ülkeye girişinin yasaklandığını bildirdi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kanada vatandaşı veya daimi göçmen oturumu bulunmayan tüm yolcuların ülkeye girişinin yasaklandığını bildirdi.

Trudeau, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgını nedeniyle aldıkları bir dizi önlemi açıkladı.

Kanada vatandaşı veya daimi göçmen oturumu bulunmayan tüm yolcuların ülkeye girişinin yasaklandığını duyuran Trudeau, bu yasaktan hava yolu şirketlerinin uçuş personeli, ABD vatandaşları, diplomatlar, Kanada vatandaşlarının yakın aile üyelerinin muaf olduğunu dile getirdi.

Trudeau, hastalık belirtisi gösterenlerin Kanada'ya uçuş yapmasına izin verilmeyeceğini ifade etti.

Başbakan Trudeau, hava operatörlerinden, Kanada Halk Sağlığı Kurumunun kurallarına göre, her yolcunun temel sağlık değerlendirmesini tamamlamaları gerekeceğini söyledi.



Uluslararası uçuşlar için belli havalimanları tahsis edildi

Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için bir başka önlem olarak, uluslararası uçuşların tamamının Montreal, Toronto, Calgary ve Vancouver havalimanlarına aktarıldığını bildiren Trudeau, bu önlemin, gelenlerin virüs taramalarının sağlıklı şekilde yapılmasına imkan sağlamak için alındığını vurguladı.

Kanada'da 3 kişi hayatını kaybetti

Kovid-19 salgınının görüldüğü ülkelerden biri olan Kanada'da, yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı bugün 3 kişi daha artarak, toplamda 4'e yükseldi.

Öte yandan virüsten enfekte olanların sayısı da 376'ya yükseldi.

Kaynak: AA