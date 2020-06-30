Kanada, Kovid-19 nedeniyle yabancılara uyguladığı ülkeye giriş yasağını 31 Temmuz'a kadar uzattı Kanada'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yabancılar için 16 Mart'ta başlattığı ülkeye giriş yasağı 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Kanada'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yabancılar için 16 Mart'ta başlattığı ülkeye giriş yasağı 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı Sözcüsü Rebecca Purdy, Kanada resmi yayın kuruluşu CBC'ye yaptığı açıklamada, "bu gece sona erecek emrin, halk sağlığı nedeniyle 31 Temmuz'a kadar uzatıldığını" belirtti.

Purdy, yenilenen emrin Kanada vatandaşı olmayanlar, Kanada'da sürekli oturum izni bulunmayanlar ve daha önce alınan karar metnindeki istisnai durum kapsamına girmeyenleri içine aldığını ifade etti.

Resmi makamlara belgeli bildirimde bulunulacak

Kararla birlikte Kanada'ya girişine izin verilenlerin 14 gün boyunca kendilerini karantinaya alacaklarına dair hüküm de 31 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Karantina kararı uyarınca, bu durumda bulunanların Kanada'da karantinada kalacakları uygun bir ev ortamıyla, ilaç ve diğer sağlık hizmetlerine erişim konusunda resmi makamlara belgeli bildirimde bulunmaları gerekiyor.

Daha önce yapılan açıklamada, ABD ile olan sınır geçişlerinde zorunlu olmayan seyahat yasakların 21 Temmuz'a kadar uzatıldığı ve bu emir uyarınca, temel işçilerin sınır geçişlerine izin verilmişti.

Kaynak: AA