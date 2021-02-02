Kanada, Kovid-19 aşısının ülkede üretilmesi için Novavax firması ile anlaştı
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Kanada, Kovid-19 aşısının ülkede üretilmesi için Novavax firması ile anlaştı

02.02.2021 22:39 | Son Güncelleme: 02.02.2021 22:42
Kanada, Kovid-19 aşısının ülkede üretilmesi için Novavax firması ile anlaştı

Kanada'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ülkede üretilmesi için Novavax firması ile anlaştığı açıklandı.

Kanada'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ülkede üretilmesi için Novavax firması ile anlaştığı açıklandı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, başkent Ottawa'da düzenlediği basın toplantısında, ihtiyaçları olan Kovid-19 aşısının, ülkelerinde üretilmesi için Novavax firması ile mutabakat zaptı imzaladıklarını söyledi.

Trudeau, "ileriye dönük büyük bir adım" olarak nitelendirdiği gelişmeye ilişkin, "Aşı üretimi için mümkün olduğunca fazla yerli kapasiteye ihtiyacımız var. Bu yüzden aşı geliştirme ve evde üretime yatırım yapıyoruz. Dışarıdan aldığımız aşılarda öngörülemezlik ve artan talep nedeniyle bazı engeller olacağını biliyorduk. Bu yüzden mümkün olduğunca çok seçeneği güvence altına almıştık." dedi.

Kanada Ulusal Araştırma Konseyi tarafından Montreal'de yapımına başlanan yeni bio-üretim tesislerinin, yerli aşı üretimi için tahsis edileceğini aktaran Trudeau, yeni tesisin çalışmaya başladığında ayda yaklaşık 2 milyon doz aşı üreteceğini kaydetti.

Trudeau, Novavax'ın Kovid-19 aşısının halen Kanada Sağlık Bakanlığı tarafından incelendiğini ve aşının güvenli ve etkili görülmesi durumunda on milyonlarca dozun ülke içinde üretileceğini söyledi. Trudeau, "Ancak tesiste, Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın tedarik ettiği aşı türleri olan MRNA aşıları üretilmeyecek." diye konuştu.

İkinci bir şirket de Vancouver'a tesis kuruyor

Başbakan Trudeau, Precision NanoSystems adlı ikinci bir şirketin de yerel olarak aşı üretmek için Vancouver kentine tesis kurma sürecinde olduğunu söyledi.

Trudeau, söz konusu şirkete, bulaşıcı ve nadir hastalıklar gibi hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için aşılar ve terapötikler üretmek üzere başladığı bio-üretim merkezi kurma sürecinde 25,1 milyon Kanada Doları devlet desteği verdiklerini vurguladı.

Kanada Başbakanı, 2023 yılında tamamlanması hedeflenen tesislerin, kendi kendini güçlendiren ribonükleik asit (RNA) Kovid-19 aşısından her yıl 240 milyon doz üretme kapasitesine sahip olacağını dile getirdi.

Kanada, Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın Kovid-19 aşılarının teslimatını azaltması ya da geciktirmesi nedeniyle, aşılama programında bir süredir sıkıntı yaşıyor.

Hükümet, aşı üreticisi firmaların teslimat taahhütlerine dayanarak, eylül sonuna kadar 'isteyen tüm Kanadalıların aşılanacağını' açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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