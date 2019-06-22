Kanada, köpekbalığı yüzgeci ticaretini yasaklayan ilk G20 ülkesi oldu

Kanada, köpekbalığı yüzgeci alımını ve satımını tamamen yasaklayan ilk G20 ülkesi oldu. Köpekbalığı yüzgecinin en büyük Batılı müşterisi olan Kanada, tehlike altındaki köpekbalığını korumak için nihai karar aldı. Köpekbalığı yüzgeci toplamanın ülke içinde 1994 yılında yasaklayan Kanada, bu uygulamaya tamamen son verdi. Balıkçılık Bakanı Jonathan Wilkinson, ülkede köpekbalığı ithalatı ve ihracatının tamamen yasaklandığını duyurarak, yasanın yürürlüğe girmesi için Kraliyetin onayını beklediklerini kaydetti. "Köpekbalığı yüzgeci ithalatı ve satışı, köpekbalıklarının küresel olarak azalmasına neden olan ve okyanus ekosistemleri için süregelen bir tehdit oluşturan, tartışılmaz derecede yıkıcı bir uygulama" diyen Bakan Wilkinson, Kanada'nın yeni önlemler alarak okyanusun korunmasına örnek olacağını söyledi.

YÜZGEÇLERİ KESİLİP ÖLÜME TERK EDİLİYOR Asya ülkelerinde bir zarafet göstergesi olarak kabul edilen Köpekbalığı yüzgeci çorbası, uzun süredir düğünlerde ve nişan partilerinde servis edilen bir yemek. Çorbalarda kullanılan yüzgeçler, avlanan köpek balıklarının yüzgeçlerinin kesilip, köpekbalıklarının suya tekrar salınmasıyla elde ediliyor. Yüzgeçsiz kaldığı için yüzemeyen köpekbalıkları kısa süre içerisinde açlıktan ölüyor. Birleşmiş Milletler, her yıl yüzgeçleri için 73 milyon köpekbalığının bu işlemler ile öldürüldüğünü tahmin ediyor.

KANADA-ÇİN TOPLULUĞU ÖNCÜLÜK ETTİ Yasağın Kanada'da yasalaşması için yapılan çalışmalara öncülük eden Toronto Meclis Üyesi Kristyn Wong-Tam, ölüme terk edilen köpekbalıklarının hikayesini nasıl öğrendiğini anlattı. Wong-Tam Hong Kong'da saygın bir şef olan amcasını ziyaret ettiği bir gün, amcasının yüzgeçlerin köpekbalıklarından nasıl kesildiğini açıkladığını ve iştahının kesildiğini söyledi. Bu deneyim Wong-Tam için çok önemli bir anı oldu ve o günden sonra Toronto şehir meclisi üyesi olarak Kanada'da köpekbalığı yüzgeçlerinin satışını yasaklama kampanyaya öncülük etti. Kanada'da yaşayan Çinlilerin kendi kültürlerine ait bir yemeğin yasaklanması için çabalamasını takdir eden Wong-Tam, "Çin topluluğunun, bu küresel hareketin ön saflarında yer aldıkları için kendileri ile gurur duymaları gerekiyor" dedi. Kanada, 1994'te kendi sularında avlanmayı yasaklamasına karşın, ithalatına izin vermeye devam etti - ve Asya dışındaki en büyük pazarlardan biriydi. Kanada'ya yüzgeçlerin çoğu Çin'den geliyor, geçen yıl 133 tondan fazla ithalat yapıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA