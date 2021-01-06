Kanada, İslam İşbirliği Teşkilatına özel elçi atadı
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Kanada, İslam İşbirliği Teşkilatına özel elçi atadı

06.01.2021 21:09 | Son Güncelleme: 06.01.2021 21:12
Kanada, İslam İşbirliği Teşkilatına özel elçi atadı

Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, Ankara Büyükelçisi Jamal Khokhar'ın eşzamanlı olarak Kanada'nın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) özel temsilcisi görevini üstleneceğini bildirdi.

Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, Ankara Büyükelçisi Jamal Khokhar'ın eşzamanlı olarak Kanada'nın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) özel temsilcisi görevini üstleneceğini bildirdi.

Bakan Champagne, yaptığı yazılı açıklamada, Kanada'nın 2013'den beri İİT ile ilişkisini sürdürdüğünü belirterek, "İİT ile işbirliğimizi derinleştirmeye ve ortak değerlerimizi ilerletmek için birlikte çalışmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Champagne, Büyükelçi Khokhar'ın bu ilişkileri güçlendirmeye ve Kanada'nın daha barışçıl, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dünya inşa etme taahhüdünü ilerletmeye devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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