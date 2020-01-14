Kanada, İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağının karakutusunu inceleyecek

14.01.2020 01:09 | Son Güncelleme: 14.01.2020 01:09

Kanada İran'ın düşürdüğü Ukrayna Havayolları'na ait uçağın karakutusuna erişim izni aldığını açıkladı. Kanada Seyahat Güvenliği Kurulu, İranlıların daveti ile 57 vatandaşlarını kaybettikleri olayla ilgili olarak elde edilen ses ve uçak verilerinin analizine katılacağını duyurdu.



Kurul'un Başkanı Kathy Fox, çalışmalara gözlemci olarak dahil olacaklarını belirtti. Fox, iki ülke arasında daha fazla güven inşaa etmek için çalıştıklarını dile getirdi. İran'ın "kaza" dediği olayla ilgili soruşturmayı yürüten Natacha Van Themsche ise Kanada'nın uçak enkazını ve düştüğü yeri incelemeye de davet edildiğini aktardı. Euronews.com'da Görüntüle