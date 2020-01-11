Kanada İran'a karşı uluslararası çalışma grubu kurdu
Kanada İran’a karşı uluslararası çalışma grubu kurdu
Kanada, Ukrayna Havayollarına ait 752 sefer sayılı uçağın düşürülmesinin tam ve kapsamlı şekilde soruşturulması için uluslararası bir çalışma grubu oluşturulduğunu duyurdu.
Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne yaptığı açıklamada, İran tarafından düşürülen yolcu uçağıyla ilgili tam ve kapsamlı bir soruşturma için İran rejimine baskı yapmak üzere uluslararası bir çalışma grubu oluşturulduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle