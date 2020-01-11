Kanada İran'a karşı uluslararası çalışma grubu kurdu
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Kanada İran'a karşı uluslararası çalışma grubu kurdu

Kanada İran’a karşı uluslararası çalışma grubu kurdu

11.01.2020 11:07 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:07
Kanada İran'a karşı uluslararası çalışma grubu kurdu

, Havayollarına ait 752 sefer sayılı uçağın düşürülmesinin tam ve kapsamlı şekilde soruşturulması için uluslararası bir çalışma grubu oluşturulduğunu duyurdu.


Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne yaptığı açıklamada, tarafından düşürülen yolcu uçağıyla ilgili tam ve kapsamlı bir soruşturma için İran rejimine baskı yapmak üzere uluslararası bir çalışma grubu oluşturulduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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