Kanada İran’a karşı uluslararası çalışma grubu kurdu

11.01.2020 11:07 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:07

Kanada, Ukrayna Havayollarına ait 752 sefer sayılı uçağın düşürülmesinin tam ve kapsamlı şekilde soruşturulması için uluslararası bir çalışma grubu oluşturulduğunu duyurdu.



Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne yaptığı açıklamada, İran tarafından düşürülen yolcu uçağıyla ilgili tam ve kapsamlı bir soruşturma için İran rejimine baskı yapmak üzere uluslararası bir çalışma grubu oluşturulduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle