Kanada Irak'taki askeri operasyonları durdurdu, personelin bir kısmını Kuveyt'e kaydıracak

08.01.2020 01:16 | Son Güncelleme: 08.01.2020 01:16

Kanada, Irak'taki askeri operasyonları durduğunu ve ülkedeki yaklaşık 500 askerinin bir kısmını Kuveyt'e kaydırmaya başladığını açıkladı.



Kanada ordusuna ait sosyal medya hesaplarından paylaşılan Genel Kurmay Başkanı Jonathan Vance imzalı mektupta, Kanadalı birliklerin Irak'taki çalışmalarının geçici olarak durdurulduğu ve askerlerin bir kısmının emniyeti ve güvenliği için Kuveyt'e kaydırılacağı duyuruldu. Euronews.com'da Görüntüle