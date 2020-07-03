Kanada Hong Kong ile "Suçluların İadesi Anlaşması"nı askıya aldı Kanada hükümeti, Hong Kong ile arasındaki "Suçluların İadesi Anlaşması"nı askıya aldığını duyurdu.

Kanada hükümeti, Hong Kong ile arasındaki "Suçluların İadesi Anlaşması"nı askıya aldığını duyurdu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, başkent Ottawa'da düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Hong Kong ile suçluların iadesini ilişkin anlaşmayı askıya aldığını söyledi.

Kararı, Çin'in yeni ulusal güvenlik yasasına tepki olarak açıkladığını belirten Trudeau, aralarında askeri malzemelerin de bulunduğu Hong Kong'a gidecek hassas malların ihracatının, anakara Çin'e gidecek şeklinde ele alınacağını ifade etti.

Başbakan Trudeau, hükümetin bölgeye hassas askeri malzemelerin ihracatına izin vermeyeceğini belirterek, "Ayrıca, Kanada-Hong Kong arasındaki suçluların iadesi anlaşmasını askıya alıyor ve Hong Kong için seyahat tavsiyelerimizi de güncelliyoruz. Kanada, Hong Kong ile arasındaki birçok bağlantıyı desteklemeye ve Hong Kong halkına da destek olmaya devam edecek. Önümüzdeki günlerde göç konusunda da yeni ek önlemleri açıklayacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA