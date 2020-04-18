Kanada, Hindistan'dan hidroksiklorokin kapsülü sipariş etti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kanada, Hindistan'dan hidroksiklorokin kapsülü sipariş etti - Haberler
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Hindistan, Kanada, Güncel

Kanada, Hindistan'dan hidroksiklorokin kapsülü sipariş etti

Kanada hükümetinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tedavisinde kullanılmak üzere Hindistan'dan, ABD Başkanı Donald Trump'ın "virüse karşı bir çare" olarak lanse ettiği hidroksiklorokin kapsüllerinden sipariş ettiği bildirildi.

18.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 18.04.2020 18:32
Kanada, Hindistan'dan hidroksiklorokin kapsülü sipariş etti

Kanada hükümetinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tedavisinde kullanılmak üzere Hindistan'dan, ABD Başkanı Donald Trump'ın "virüse karşı bir çare" olarak lanse ettiği hidroksiklorokin kapsüllerinden sipariş ettiği bildirildi.

Kanada'nın ulusal yayın organlarından National Post gazetesinin haberine göre, hükümet, dünyanın en büyük hidroksiklorokin üreticilerinden biri olan Hindistan ile 5 milyon kapsülün tedariki için anlaşma yaptı.

Anlaşma, Kanada Küçük İşletme, İhracatı Geliştirme ve Uluslararası Ticaret Bakanı Mary Ng'in İletişim Direktörü Eleanore Catenaro tarafından da doğrulandı.

Catenaro, Bakan Mary Ng'nin kısa süre önce Hintli mevkidaşı Piyush Goyal ile salgın sürecinde hayati önemdeki tıbbi ürünlerin ve farmasötik malzemelerin akışında sürekliliği sağlamanın önemine ilişkin görüştüğünü aktardı.

Bu görüşmenin ardından Hindistan'ın, 5 milyon hidroksiklorokin kapsülünün Kanada'ya ihracatını onayladığını belirten Catenaro, Hindistan makamlarının tıbbi ekipman talepleri için garanti vermediklerini ancak ilacın en kısa sürede gönderileceğini belirttiklerini kaydetti.

İhracat yasağı, Kanada için kaldırıldı

Söz konusu anlaşma ile Hindistan, hidroksiklorokin için martta başlattığı ihracat yasağını Kanada açısından kaldırmış oldu.

Temel olarak lupus veya romatoid artrit gibi otoimmün hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve sıtma ilacı olarak bilinen hidroksiklorokine talep, bazı ülkelerin bu ilacı Kovid-19 tedavisinde kullanma planlarıyla artmıştı.

ABD Başkanı Trump'ın geçen haftalarda yaptığı "hidroksiklorokinin Kovid-19'a karşı bir oyun değiştirici olduğu" açıklaması ilaca ilginin daha da artmasına neden olmuştu.

Ölü sayısı son 24 saatte 93 kişi arttı

Kanada'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 93 kişi daha hayatını kaybetti.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu vefatlarla birlikte ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 1366'ya yükseldi.

Ülkede son 24 saatte vaka sayısı da 1821 artışla 31 bin 927'ye çıktı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı Haberler
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor Haberler
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor
İçişleri'nden yeni genelge! 31 ile giriş-çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı Haberler
İçişleri'nden yeni genelge! 31 ile giriş-çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı
İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı
İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
Sokağa çıkma yasağında trafikte alkollü yakalanan iki kadın, ortalığı birbirine kattı
Sokağa çıkma yasağında trafikte alkollü yakalanan iki kadın, ortalığı birbirine kattı
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'ya Trabzonspor talip oldu
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'ya Trabzonspor talip oldu
Kasasında sebze meyve taşır gibi otomobil taşıyan pikap sürücüsü, görenleri şaşkına çevirdi
Kasasında sebze meyve taşır gibi otomobil taşıyan pikap sürücüsü, görenleri şaşkına çevirdi
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlü tutan somon balığına talep arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlü tutan somon balığına talep arttı
NBA efsanesi Lamar Odom'dan tarihe geçen itiraflar: Uyuşturucuya 100 milyon dolar harcadım, 2 bin kadınla birlikte oldum
NBA efsanesi Lamar Odom'dan tarihe geçen itiraflar: Uyuşturucuya 100 milyon dolar harcadım, 2 bin kadınla...
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim
Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı
Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı
Krediler için yeni kararlar alan BDDK, bankaların Aktif Rasyosu formülünü yeniden düzenlendi
Krediler için yeni kararlar alan BDDK, bankaların Aktif Rasyosu formülünü yeniden düzenlendi
AK Parti'nin Anayasa Komisyonu Başkanvekili: İnfaz düzenlemesinde Tosuncuk'a indirim yok
AK Parti'nin Anayasa Komisyonu Başkanvekili: İnfaz düzenlemesinde Tosuncuk'a indirim yok
Sultan Abdülhamid türbesinde inançlara hakaret edip sosyal medyadan paylaşan şahıslar yakalandı
Sultan Abdülhamid türbesinde inançlara hakaret edip sosyal medyadan paylaşan şahıslar yakalandı
Çocuğu vefat eden Harun Tan, mezarlıkta görüntü almak isteyenlere tepki gösterdi: Leşe üşüşen kargalar
Çocuğu vefat eden Harun Tan, mezarlıkta görüntü almak isteyenlere tepki gösterdi: Leşe üşüşen kargalar
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Sevgi Çınar: 40 bin kişinin önünde oynamak başımı döndürdü
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Sevgi Çınar: 40 bin kişinin önünde oynamak başımı döndürdü
Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi Ebru Şallı ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı
Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi Ebru Şallı ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı
Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor'da ülkemizi temsil edecek
Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor'da ülkemizi temsil edecek
Anderlecht, Belçika'dan ayrılan Samir Nasri'yi bulamıyor
Anderlecht, Belçika'dan ayrılan Samir Nasri'yi bulamıyor
Adana'da bir bankanın camını kırıp içeri girince yakayı ele veren şahıs: Benim adım felaket
Adana'da bir bankanın camını kırıp içeri girince yakayı ele veren şahıs: Benim adım felaket
Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü kamuoyu ile paylaştı
Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü kamuoyu ile paylaştı
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sakallı hali dikkat çekti
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sakallı hali dikkat çekti
Manchester United, kalan maçları taraftarsız oynarsa 21 milyon sterlin kaybedebilir
Manchester United, kalan maçları taraftarsız oynarsa 21 milyon sterlin kaybedebilir
Otomobilin çarpıp minibüsün üzerinden geçtiği gencin son anları kamerada
Otomobilin çarpıp minibüsün üzerinden geçtiği gencin son anları kamerada
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Ümit Besen Serdar Ortaç Murat Dalkılıç
Spor Lionel Messi Ergin Ataman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla İlaç Nisan Lenfoma Antalya
Şu an buradasınız: Kanada, Hindistan'dan hidroksiklorokin kapsülü sipariş etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.4.2020 20:05:39. #1.14#
title