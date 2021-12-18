Kanada hapishanelerindeki kadınların yaklaşık yarısı yerlilerden oluşuyor

Kanada'da yapılan çalışma, ülke genelindeki kadın hapishanelerinde bulunan mahkumların yarısına yakınının yerlilerden oluştuğunu ortaya koydu.

Kanada Islahevleri Müfettişi İvan Zinger'in hazırlandığı ve kurumun resmi sitesinden yayımlanan raporda, "Yerliler, toplam nüfusun yüzde beşinden daha azını oluşturmasına rağmen, federal hapishanelerdeki erkek nüfusunun yaklaşık yüzde 32'si ve kadın cezaevlerindeki nüfusun da yüzde 48'ini yerliler oluşturuyor." ifadesi kullanıldı.

Raporda, tutuklu yerli kadınların sayısının artmaya devam ettiği ve tüm mahkum kadınların yüzde 50'sine yaklaştığı belirtilerek, 21 Ocak 2020'de yüzde 30 olan bu oranın, yeni tarihi zirveye ulaştığı bildirildi.

Ayrıca raporda, "Çok yakın gelecekte Kanada'da, tüm hükümlü kadınların yarısının, yerli kökenli olacağı üzücü dönüm noktasına ulaşılacak. Yüzde 50 eşiğini aşmak, Kanada'nın tutukevlerindeki nüfusun yerlileştirilmesini tersine çevirmeye yönelik mevcut çabaların istenen etkiye sahip olmadığını ve çok daha cesur ve hızlı reformların gerekli olduğunu gösteriyor." değerlendirmesi yapıldı.

İstatistiklerin, ülkede toplam mahkum sayısının azalma eğiliminde olduğunu gösterdiğine işaret edilen raporda, buna karşılık yerli mahkum sayısının arttığı kaydedildi.

Raporda, son 10 yılda Kanada'daki toplam yerli mahkum sayısı yüzde 18,1 artarken, yerli olmayan tutuklu sayısının aynı dönemde yüzde 28,26 azaldığı aktarıldı.

AA / Seyit Aydoğan - Son Dakika Haberleri

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