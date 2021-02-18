Kanada Federal Parlamentosunda "Uygur soykırımı" tasarısı görüşüldü

Kanada Federal Parlamentosu, Çin'in Müslüman Uygur Türklerine karşı uyguladığı baskıların "soykırım" olarak tanınmasına ilişkin bir teklifi görüştü.

Kanada Federal Parlamentosu, Çin'in Müslüman Uygur Türklerine karşı uyguladığı baskıların "soykırım" olarak tanınmasına ilişkin bir teklifi görüştü.

Ana muhalefetteki Muhafazakar Partinin Wellington Milletvekili Michael Chong tarafından genel kurula sunulan Çin'deki Dini Azınlıklar başlıklı teklif, parlamentonun bu sabah başlayan oturumunda ele alındı.

Michael Chong, parlamentoda teklifine ilişkin yaptığı konuşmada, "Kanıtlar açık. Bir soykırım yaşanıyor ve Kanada sorumluluğundan kaçmamalı. Kanada, Güney Afrika'daki ırk ayrımını Batı'dan önce kınarken yaptığı gibi, bu konuda da küresel olarak insan haklarını savunmaktan geri durmamalıdır. Liderlik göstermeli ve bir tavır almalıyız." dedi.

Diğer muhalefet partileri Quebec Bloğu, Yeşil Parti ve Yeni Demokrat Parti (NDP) milletvekilleri de Uygur Türklerine yapılanların "soykırım" olarak tanınmasını isteyen konuşmalar yaptı.

Başbakan Justin Trudeau'nun, Uygurlara yapılanları "soykırım" olarak ilan etmemesini de eleştiren milletvekilleri, Çin'in eylemlerinin soykırım olarak tanımlanmasına ilişkin inkar edilemez kanıtlar olduğunu dile getirdi.

Teklifte Çin'in, tutuklama kampları ve doğumları engellemeye yönelik tedbirler de dahil olmak üzere, "Soykırım Sözleşmesi" olarak bilinen 260 sayılı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Kararı ile örtüşen eylemlerde bulunduğu hatırlatıldı.

Teklifin Uygurlar ve diğer Müslüman Türkler ile ilgili olduğu belirtilerek, "Kanada hükümetinin soykırımın tanınması konusunda müttefikleriyle birlikte hareket etme politikası" izlemesi istendi.

Uygurlara soykırım uygulandığı konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nde iki partili bir mutabakatın olduğu hatırlatılan teklifin son bölümünde, "Meclis, Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Uygur ve diğer Müslüman Türklerin soykırıma maruz bırakıldığını ve soykırım yapıldığını kabul etmektedir." ifadesine yer verildi.

Teklif, parlamentoda 22 Şubat'ta oylanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan